Aproape 1.000 de elevi râșnoveni învață într-o şcoală înfrumuseţată chiar de cei mici

Descriere foto: În timpul vacanței de vară, elevii Şcolii Gimnaziale 2 „Peter Thal” din Râşnov și-au înfrumesețat unitatea de învățământ în care își vor desfășura cursurile în acest an școlar; Sursa: bzb.ro



Un număr foarte mare pentru o unitate de învăţământ care funcţionează într-un singur schimb, 940 de elevi repartizaţi în 34 de clase (20 la ciclul primar şi 14 la ciclul gimnazial) au început noul an la Şcoala Gimnazială 2 „Peter Thal” din Râşnov.



Pe timpul vacanţei de vară, în cadrul unității de învățământ au avut loc mai multe lucrări de înfrumuseţare, la care au luat parte chiar elevii şi părinţii. Astfel, coridoarele au căpătat o nouă „faţă”. Rezultatul este cât se poate de plăcut, iar elevii de la clasele pregătitoare, care au trecut pentru prima dată pragul unei unități de învățământ, au intrat, efectiv, într-o poveste.



Voluntarii care au muncit toată vara au primit la festivitatea de deschidere a anului școlar, în careu festiv, insigna de „Meşter al şcolii” şi foarte multe aplauze, de la copiii şi părinţii prezenţi.



Şi în acest an, „bobocii” tuturor şcolilor din Râşnov au fost întâmpinaţi cu „Primul ghiozdan”, program lansat acum câţiva ani de primarul Liviu Butnariu.



Bugetul din acest an a fost de 35.000 de lei, iar ghiozdanele au fost „echipate” cu pachetul complet de rechizite necesar pentru începerea şcolii.





„Prin acest program, ca şi prin investiţiile pe care Primăria Râşnov le-a făcut în modernizarea, dotarea, igienizarea tuturor unităţilor de învăţământ din oraş, dorim să asigurăm toate condiţiile pentru un sistem educaţional de calitate în oraşul nostru, care să aibă ca finalitate rezultate cât mai bune la învăţătură”, a spus primarul Râşnovului, Liviu Butnariu.