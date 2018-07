Aplicație pe telefon pentru descoperirea istoriei unor monumente reprezentative

Printr-o simplă orientare a camerei foto a unui smartphone spre Biserica Neagră sau Casa Sfatului, pe ecran va apărea o fotografie de epocă.



Șase zone reprezentative ale Brașovului (Piața Sfatului, Modarom, Poarta Șchei, Livada Poștei, Clădirea Rectoratului și zona din apropierea hotelului Aro Palace) vor fi promovate prin intermediul realității virtuale în cadrul unui proiect culturale pe care Agenția Metropolitană Brașov îl va derula în parteneriat cu Primăria Brașov și Muzeul Casa Mureșenilor.



Practic, se va crea o aplicație pentru telefoanele mobile, prin intermediul căreia în momentul în care un turist sau un brașovean va filma una dintre aceste zone, pe ecran îi vor apărea imagini istorice cu respectiva locație sau clădirile din zonă. Acest lucru, în condițiile în care unele zone s-au schimbat radical față de trecut (cum ar fi, de exemplu, zona Hotelului Aro).



„Aplicația inteligentă va rula algoritmi care să identifice zone cu clădiri reprezentative din municipiul Brașov (din zona istorică) și va afișa pe ecranul dispozitivului o imagine pe care se va adăuga clădiri din alta perioadă istorică, realizând astfel o îmbinare a lumii reale cu cea virtuală”, a explicat Andreea Cojocarju, reprezentant al Agenției Metropolitane Brașov.



Despre respectivele clădiri, or putea fi aflate şi informaţii, acestea fiind disponibile în limbile română şi engleză.



Obiectivul general al proiectului (care este cofinanțat prin Administrația Fondului Cultural Național), este reinserția monumentelor istorice în spațiul comunitar și promovarea acestora prin metode neconvenționale.



În vederea realizării acestei aplicații, muzeografii Casei Mureșenilor vor realiza un studiu istoric pentru cele 6 zone din municipiul Brașov.



„Prin intermediul acestei aplicații, de exemplu, utilizatorii vor putea afla mai multe despre zona unde acum este Hotelul Aro și unde a existat o Biserică Reformată, care a fost demolată în vremea comunismului. Practic utilizatorii vor putea vedea cum s-a transformat și a evoluat zona pe parcursul a 100 de ani prin intermediul realității virtuale. De asemenea, vor putea vedea cum era odinioară Livada Poștei, cu zona de promenadă, sau Vila Kertsch care era în locul clădirii Modarom”, a explicat Ovidiu Savu, muzeograf la Casa Mureșenilor.



Proiectul va fi promovat printr-un clip de promovare postat pe canalul youtube şi pe reţelele de socializare, astfel încât să fie cunoscute activităţile proiectului.



De asemenea, pe parcursul a 2 zile, timp de aproximativ 3 ore, sub îndrumarea consultantului istoric şi al unui reprezentant IT, 60 de tineri din Braşov vor putea deprinde informaţii istorice privind zonele alese şi totodată de utilizare a aplicaţiei de promovarea a patrimoniului material.