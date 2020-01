Aplica pentru cea mai buna oferta de angajari videochat in Bucuresti si vei castiga mii de dolari lunar

Visezi sa calatoresti in cele mai frumoase tari? Vrei sa ai propria ta casa? Accepta cea mai buna oferta de angajari videochat in Bucuresti, iar aceste visuri vor deveni realitate! Nu are rost sa te limitezi si sa ramai la un job care nu este bine platit, avand in vedere ca studiourile de videochat cauta modele online ambitioase si perseverente.Studio 20 este studioul cu cea mai buna oferta de angajari videochat in Bucuresti, fiind o companie internationala cu 18 sedii pe 3 continente: Europa, America de Nord si America de Sud. Studio 20 a castigat nenumarate premii la galele din domeniu si cauta tinere care vor sa aiba o cariera de succes.Daca esti studenta sau te-ai saturat sa lucrezi 10-12 ore pe zi pentru un salariu mic, aplica pentru cea mai buna oferta de angajari videochat in Bucuresti. Vei avea sansa sa castigi peste 10.000 de dolari lunar si vei lucra in conditii de lux.La Studio 20, vei avea in primele luni de activitate un venit minim garantat de 5000 de Lei, iar dupa ce vei face experienta, vei avea sansa unor castiguri de mii de dolari pe luna. Daca vei accepta oferta de angajari videochat Bucuresti Studio 20 , vei putea beneficia de un comision cumulativ de pana la 65% din castiguri. Pe langa comisionul standard brut de 50%, vei avea sansa sa beneficiezi de urmatoarele bonusuri:- 2% daca ai lucrat peste 90 de ore online intr-o anumita perioada;- 5% in cazul in care ai petrecut online peste 100 de ore in acel interval de timp;- 5% atunci cand obtii un venit total de peste 10.000 de dolari in acea perioada;- 5% atunci cand implinesti 12 luni de activitate la acest studio.In plus, daca vei aplica pentru cea mai buna oferta de angajari videochat in Bucuresti, te vei bucura si de urmatoarele avantaje:La Studio 20 iti poti alege singura tura pe care vrei sa lucrezi (dimineata, pranz sau seara).In primele 5 zile de la semnarea actelor de angajare, vei beneficia de sprijinul unui trainer personal care te va invata cum sa te comporti in fata camerei video, ce subiecte de discutie sa abordezi si ce tehnici de seductie sa folosesti pentru a atrage cat mai multi admiratori.. Pentru ca activitatea ta sa se desfasoare in cele mai bune conditii, vei beneficia de suport tehnic permanent.Daca decizi sa le spui apropiatilor tai cu ce te ocupi, atunci aplica pentru cea mai buna oferta de angajari videochat in Bucuresti, iar echipa studioului se va asigura ca beneficiezi de cat mai multa expunere online.La cel mai mare studio de videochat din Bucuresti, vei avea sansa sa evoluezi atat pe plan profesional, cat si pe cel personal. Astfel, vei avea acces la cursuri gratuite de limba engleza, cultura generala si make-up.Dupa ce vei implini 6 luni de activitate la Studio 20, vei putea aplica pentru imprumuturi direct de la companie pentru achizitionarea unei locuinte sau a unei masini.Accepta cea mai buna oferta de angajari videochat in Bucuresti si bucura-te de o viata fara griji!