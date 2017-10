Anul acesta, Sia ne colindă

Descriere foto: Sursa: NME.com

Sia a anunțat oficial că va scoate un album tematic de Crăciun, ce se va numi „Everyday Is Christmas” și care va fi gata la mijlocul lunii viitoare, informează NME.



Cântăreața australiană a semnat recent cu o nouă casă de discuri - Atlantic -, principalul concurent al celei la care a fost până acum, iar primul ei material sub acest label va fi unul dedicat Crăciunului.



Acesta este, de altfel, și primul ei album de acest gen și conține 10 piese tematice, precum „Ho Ho Ho”, „Santa’s Coming For Us” ori „Underneath The Christmas Lights”.



Potrivit unsitedemuzica.ro, Sia a fost cea care a dat vestea „minunată” pe Twitter, unde a publicat și coperta discului, iar pe aceasta apare chiar Maddie Ziegler, nelipsita dansatoare din videoclipurile artistei, îmbrăcată în costum de spiriduș.



Lista pieselor de pe album, mai jos:

1. „Santa's Coming For Us”

2. „Candy Cane Lane”

3. „Snowman”

4. „Snowflake”

5. „Ho Ho Ho”

6. „Puppies Are Forever”

7. „Sunshine”

8. „Underneath The Mistletoe”

9. „Everyday is Christmas”

10. „Underneath The Christmas Lights”