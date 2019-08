Animalele de la Zoo Brașov mănâncă „îngheţată” în zilele foarte calde

La Braşov şi sălbăticiunile mănâncă „îngheţată”. Reţeta: apă şi carne! Aşa sunt ajutate animalele de la Zoo Braşov să treacă de zilele caniculare!



Nu s-a prea simţit vara în acest an, la Braşov, dar pentru animalele de la Grădina Zoologică, orice grad în plus contează.



În zilele călduroase, „locatarii” grădinii zoologice au parte de un tratament special, mai ales animalele care sunt mai obişnuite cu temperaturile scăzute, precum leopardul zăpezilor sau panda roşu.



„Beneficiază de măsuri de precauţie speciale, în sensul în care adăposturile interioare sunt prevăzute cu instalaţii de climatizare care răcesc aerul şi menţin temperatura la 18 grade, indiferent de temperatura exterioară”, a explicat Roger Rois, şef şerviciu Zoo Braşov.



Animalele au adăposturile deschise şi în timpul zilei stau înăuntru, acesta fiind şi motivul pentru care vizitatorii din miezul zilelor călduroase de vară nu le prea pot vedea.



În plus, ierbivorele, de exemplu, primesc mai multe fructe şi legume, pentru un plus de hidratare, iar apa le este împrospătată mereu.



În schimb, carnivorele sunt răsfăţate cu altceva. „Ca formă de răcorire suplimentară este aşa numita «îngheţată», făcută din apă, cu mici bucăţele de carne. Ele se răcoresc şi senzorial, atingând bucata de gheaţă, şi ingerând respectiva bucată”, a detaliat Roger Rois.



Animalele au în ţarcurile lor şi locuri cu umbră, iar cele care suportă temperaturile mari pot fi văzute, în miezul zilei acolo.



Vizitatorii se bucură de orice exemplar văzut în miez de zi.



La Grădina Zoologică se află în prezent, peste 600 de animale și păsări, din 72 de specii. Zoo Braşov este deschisă, de luni până duminică, între orele 9.00 – 20.00.