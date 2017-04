Angajatori de TOP Virtual elimină barierele geografice. 5000 de oportunităţi de carieră accesibile la nivel naţional şi internaţional!

În perioada 3-16 aprilie 2017 se desfășoară cea de-a 9 a ediție a târgului de carieră, Angajatori de TOP Virtual. Evenimentul online de anul acesta aduce beneficii noi candidaților: participarea a peste 140 de companii, dintre care 30% pun la dispoziție pachete de relocare, iar 20% oferă posibilitatea de a lucra de acasă.Angajatori de TOP revine primăvara aceasta cu o nouă ediție virtuală, pe www.hipo.ro , până pe 16 aprilie. Platforma virtuală a evenimentului este o metodă inovativă prin care angajatorii îşi prezintă poziţiile pe care le au deschise. Aflat la cea de-a 9 a ediție, târgul de carieră online a înregistrat până în prezent peste 150.000 de vizite. Vizitatorii pot accesa evenimentul, din fața calculatorului, mii de joburi într-un timp scurt. În plus, nu este nevoie să locuieşti în Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca sau Iași pentru a participa la eveniment. Indiferent de orașul în care locuiești, din țară sau străinătate, poți participa la Angajatori de TOP Virtual. Pentru a participa la ediția virtuală Angajatori de TOP, candidaţii trebuie să îşi creeze un cont şi un CV pe site-ul. După logarea pevor putea accesa platforma 3D a evenimentului şi pot aplica la toate joburile de interes.Primăvara aceasta, au confirmat prezența peste 140 de companii din industrii în care pot profesa atât candidați cu profil tehnic cât şi cei cu profil economic. Câteva dintre domeniile în care sunt deschise joburi sunt: IT, Servicii şi BPO, FMCG, Retail, Inginerie, Servicii Financiare, Telecom, Consultanţă, Auto, Turism etc.Companiile care participă la Angajatori de TOP Virtual au deschise 5000 de poziții în orașe precum: București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Arad, Alba-Iulia, Brașov, Bacău, Pitești, Ploiești, Târgoviște, Suceava, Craiova, Oradea, Sibiu, Constanța sau Bacău dar și la nivel internațional, în țări unde compania are deschise birouri.30% dintre companiile care au stand pe platforma evenimentului Angajatori de TOP Virtual oferă bonusuri de relocare, iar 20% oferă locuință de serviciu sau acoperierea costurilor. De asemenea 20% dintre companii oferă posibilitatea de a lucra de acasă. Aceste beneficii noi oferite de companiile denotă disponibilitatea angajatorilor de a răspunde la noile cerințe ale angajaților, de a menține un echilibru între viața personal și cea profesională.Printre companiile participante la cel mai mare târg de carieră din mediul virtual se numără: SRI - Serviciul Român de Informaţii, Oracle, Kaufland România, Computer Generated Solutions România, DEUTSCHE TELEKOM BUSINESS SERVICES, TELEKOM România, TELUS International Europe, Lidl România, Microsoft, Nokia, JYSK, Pepsico, MOLSONCoors, getBack Recovery, BCR, Genpact, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Philip Morris România, Vodafone România, Coca-Cola HBC România, AMOMA.com, DB Schenker SSC, Deloitte, Veeam Software, Accenture, DB Global Technology, Federal-Mogul Motorparts România, Grup Renault România, Raiffeisen Bank etc.Cei care sunt în căutarea unui job pot accesa platforma virtuală a evenimentului pe www.hipo.ro până duminică, 16 aprilie. Ulterior, vor putea vizita standurile online ale companiilor, pot vizualiza joburile disponibile şi cerinţele solicitate de angajatori, respectiv pot aplica la joburi.Mai multe detalii despre eveniment aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetopvirtual