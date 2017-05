Andrei Coman, primul brașovean la Eurovision

Andrei Coman este brașoveanul care a fost la Eurovision Song Contest 2017, alături de reprezentanții României, Ilinca Băcilă și Alex Florea. El a câștigat un concurs național în care un român urma să aibă parte de o experiență unică: să ajungă alături de delegația româniei la Kiev, la marea finală a competiției muzicale europene. Concursul a fost organizat de echipa TVR, Eurovision România, Kuende, Cat Music și Map Travel.







Andrei, primul român și brașovean care a făcut deplasarea vreodată alături de artiștii noștri la Eurovision, a fluturat tricolorul pentru România și s-a bucurat de fiecare moment al marelui show european.







România s-a clasat pe locul 7, obținând a patra performanță din istoria participării la concurs, după Paula Seling și Ovi în anul 2010, când aceștia s-au clasat pe locul 3. În ceea ce privește voturile publicului, România s-a clasat pe locul 5, realizând cea mai mare performanță istorică: 38 țări au votat România și piesa „Yodel It”, dintr-un număr de 42 posibile.







Andrei Coman este artist interpret de muzică ușoară. Are în palmares peste 50 de premii și distincții la concursurile naționale și internaționale de muzică. A lansat 2 piese, „Heya” și „Reason to Love”. În plus, este producător muzical și interpret la Groove Records și trainer vocal în cadrul Organizației Artist pentru Artă și Academia Vedetelor.