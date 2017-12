Andreea Marin, din nou la Brașov

Descriere foto: Sursa: tvmania

Pentru al doilea an la rând, Andreea Marin vine la Braşov, la Gala „Aici pentru Tine”, pe care o va prezenta pe 23 februarie. Oameni de afaceri din Braşov şi din ţară, autorităţi locale şi vedete sunt invitate la acest eveniment organizat de Asociaţia „Aici pentru Tine”.



În 2018 gala este organizată în favoarea a două cazuri medicale grave, copii frumoşi, cărora cei prezenți vor încerca să le schimbe soarta.



Răzvan are 13 ani şi are nevoie urgentă de un transplant de rinichi, iar costurile investigaţiilor şi operaţiei se ridică la peste 2.000 de euro.



Iar Cristina, o tânără frumoasă care a împlinit tot 13 ani, este paralizată total. Singurul rezultat a fost dat de câteva injecţii ce au ajutat-o pe fată, astfel că a început să îşi mişte puţin mâna şi să zâmbească. O injecţie costă însă 500 lei, iar fetița are nevoie de două astfel de injecţii pe săptămână.



La eveniment, potrivit organizatorilor, au confirmat prezenţa artiştii Florin Chilian şi Paula Seling, Claudia Şuteu şi Ioana Bozga.



În cadrul Galei de caritate, cei prezenţi vor avea ocazia de a face donaţii şi vor putea participa la o licitaţie unică de tablouri semnate de artistul Dan Mălureanu.