„Anatoly şi Prietenii”, spectacol, la Opera Brașov

O surpriză estivală: Anatoly şi prietenii, spectacol liber, la Opera Brașov!



Sâmbătă, 17 august 2019, de la ora 17.00, în Sala Operei, brașovenii și turiștii sunt invitați la spectacolul intitulat „Anatoly & Prietenii”.



Alături de binecunoscutul cvintet vocal Anatoly, pe scena Operei Brașov vor urca solistul Operei Brașov – Liviu Iftene (tenor), împreună cu soția acestuia, soprana Irina Iftene (artist liric), cvartetul Corona, alcătuit din instrumentiști ai orchestrei Operei Brașov: Luminita Cucu – flaut, Rodica Boldorea – vioară, Mina Ciulică – violă, Ionela Păsăroiu – violoncel, precum și pianistul Ovidiu Mezei.



Concertul este gândit sub forma unui caleidoscop muzical, cu un repertoriu divers și va fi alcătuit din cinci părți care, așa cum mărturisesc cei cinci membri ai formației, vor transmite fiecare un mesaj special, dar și o anumită stare.



Nu vor lipsi uvertura la opera „Wilhelm Tell” de G. Rossini, dar și o parodie a uverturii operei „Bărbierul din Sevilla” de G. Rossini, „Tonight, Tonight” din musical-ul „West Side Story” de L. Bernstein, celebra melodie „New York, New York” cântată odinioară de Frank Sinatra, piesa „Seaside Rendezvous” a celor de la Queen, dar și „cartea de vizită” a cvintetului vocal „Anatoly” – „România într-un cântec”.



Tenorul Liviu Iftene va interpreta aria „Pourquoi me reveiller” din opera „Werther” de J. Massenet și în duet cu Irina Iftene, cei doi ne vor delecta cu „Una parola, o Adina” din opera „Elixirul dragostei” de G. Donizetti.



Cvartetul Corona a pregătit momente muzicale agreabile, de mare popularitate, dintre care: piesa „Humoresque”, compusă de A. Dvorak și celebrul „Vals” al lui D. Shostakovich.



Cvintetul vocal „Anatoly” este alcătuit din cinci tineri brașoveni, muzicieni de excepție: Andrada Mureșan – alto, Gabriel Baciu – tenor I, Ciprian Cucu – tenor II, Ciprian Țuțu – bariton și Marius Modiga – bas. „Anatoly” a luat ființă în anul 2000, din 2011 cântă în actuala formulă, iar din 2017 își desfășoară activitatea artistică sub egida Operei Brașov. În repertoriul grupului intră piese á capella, lucrări preclasice, clasice şi romantice, muzică religioasă, colinde, prelucrări folclorice şi lucrări contemporane, în aranjamente proprii. Și mai cunoscuți au devenit odată cu participarea la emisiunea TV „Românii au talent”, în 2014, când au ajuns până în marea finală, impresionând milioane de telespectatori cu interpretarea lor excepțională.



Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.