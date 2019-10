ANAF intenționează să angajeze tineri absolvenţi

ANAF vrea să angajeze tineri absolvenţi, în condiţiile în care are mii de posturi vacante



ANAF intenţionează să treacă la un proces de întinerire a instituţiei, în condiţiile în care se confruntă cu pensionari, înregistrează un număr important de posturi vacante iar o treime din personal are mai mult de 51 de ani, a declarat Mirela Călugăreanu, preşedintele ANAF.



„33% din personalul actual al ANAF are peste 51 de ani. Anii care vin ne vor crea o problemă din acest punct de vedere. Anul acesta şi la anul ies la pensie 2.500 de oameni din 23.500, o pondere semnificativă”, a explicat Mirela Călugăreanu.



Şefa ANAF spune că tinerii cărora le predă la ASE s-au declarat interesaţi de o carieră în sistemul public şi că instituţia va angaja tineri fără examen, aceştia urmând să fie instruiţi în interiorul sistemului. Procesul de selecţie va fi făcut în funcţie de mediile de la facultate şi notele de la anumite discipline.



Mirela Călugăreanu estimează că în jur de 3.000 de posturi vacante ar putea fi transformate în posturi de debutant.



Pe de altă parte, în 2020 instituţia va avea o mare parte din activitate informatizată, situaţie care va permite o serie de transferuri interne.