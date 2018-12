Ambulanțe noi pentru județul Brașov

Descriere foto: Primele 11 ambulanţe, achiziţionate prin Programul POIM 2014 – 2020, au fost livrate la Brașov: Sursa: newsbv.ro; bzb.ro



Braşovul a primit 11 noi ambulanţe. Pe teren intră de la anul. A 12-a maşină urmează să vină săptămâna viitoare!



Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Braşov a primit un cadou în prag de Crăciun – 11 ambulanţe noi de tip B1-B2. Cadoul va fi însă folosit abia de la anul.



Noile maşini care au intrat în parcul auto al SAJ au fost achiziţionate în colaborare de Ministerul Sănătăţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi fac parte dintr-un lot de 410 achiziţionate la nivel naţional.



Judeţul Braşov a primit 11 şi urmează să mai primească una săptămâna viitoare. Noile maşini, însă, vor fi folosite efectiv din februarie, aproximează managerul Serviciul de Ambulanţă Judeţean, după ce vor fi înmatriculate şi asigurate. „Ambulanţele au venit dotate, dar trebuiesc echipate, oamenii o să trebuiască să fie antrenaţi pe noile echipamente şi apoi vom trage concluzii despre autosanitarele venite”, a precizat David Levente, manager SAJ Braşov.



Noile ambulanţe sunt foarte necesare, în condiţiile în care cele vechi au intrat în activitate între anii 2007-2009 şi au parcurs în medie 500.000 de km fiecare. Potrivit lui David Levente, Serviciul preia, lunar 600-7000 de cazuri, iar la unele trebuie să meargă şi până la limitele de judeţ.





Primele 300 de ambulanţe, achiziţionate prin Programul POIM 2014 – 2020, sunt livrate în această perioadă, a anunţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) , precizând că prin acest proiect vor fi cumpărate peste 1.300 de ambulanţe.





„În vederea creşterii capacităţii de reacţie şi răspuns în cazul situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor colective, primul lot cu 43 de autospeciale a fost livrat către serviciile de ambulanţă din regiunea Centru, care însumează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu”, a comunicat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.





Prin urmare, 11 ambulanțe noi de tip B1 și B2 intră în parcul auto al Serviciului de Ambulanță Brașov. Altele 20, toate cumpărate cu fonduri obţinute de la Uniunea Europeană, urmează să fie aduse de la București anul viitor.



Managerul Ambulanței Brașov, David Levente, dă asigurări că toate substațiile din județ vor fi dotate.



„S-a derulat procedura de preluare. Avem 11 șoferi care au fost la București să preia ambulanțele pentru județul Brașov. Nu vă pot spune acum unde vor fi atribuite acestea, la ce substații. Însă, tot parcul auto al SAJ este învechit și va fi schimbat. Va dura probabil un an, un an jumătate, până va ajunge să se schimbe tot parcul auto”, a declarat David Levente, directorul Serviciului de Ambulanță Județean.



În total, 48 de ambulanțe și autospeciale de diferite tipuri vor ajunge în județ. 17 dintre acestea vor fi direcționate către SMURD (14), Salvamont (1) și Jandarmeria Brașov (2).





Graficul de livrare către celelalte şase regiuni eligibile ale ţării este: 12 decembrie, Regiunea Vest (Arad, Caraş- Severin, Hunedoara, Timiş) – 32 de ambulanţe; 13 decembrie, Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare) – 41 de ambulanţe; 14 decembrie, Regiunea Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Iaşi) – 56 de ambulanţe; 15 decembrie, Regiunea Sud (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) – 48 de ambulanţe; 16 decembrie, Regiunea Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea) – 46 de ambulanţe; 17 decembrie, Regiunea Sud-Vest (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea) – 34 de ambulanţe.





Totodată vor fi livrate 242 de ambulanţe de transport A2 către serviciile de ambulanţă.



„Prin intermediul acest program, şi bucureştenii vor beneficia de răspunsul prompt asigurat de noile dotări, astfel că 55 de ambulante de tip B 4×4 si zece ambulanţe tip C SMURD vor ajunge la ISU Bucuresti, iar 20 ambulanţe de tip A2 la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. Livrările vor continua şi în prima jumătate a anului 2019, astfel că 75 de ambulanţe tip B 4×2 şi 385 de autospeciale tip B 4×4 ( 205 ambulante SAJ şi180 SMURD) vor completa parcul auto al serviciilor de urgenţă”, se arată în comunicatul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.



Alte 122 de autospeciale tip C vor fi livrate către serviciile de ambulanţă şi unităţile operative ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență, din care 81 către SAJ-uri şi 41 către SMURD.



În cadrul Programului POIM 2014-2020, au fost semnate şapte contracte de finanţare pentru achiziţionarea a peste 1.300 de ambulanţe, valoarea totală a contractelor fiind de 558.903.141,45 lei. „Beneficiarii eligibili sunt parteneriatele formate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în calitate de lider de parteneriat şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din fiecare regiune, Serviciile de Ambulanţă Judeţene, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice cu atribuţii în domeniul căutării-salvării de persoane în zone montane”, se mai arată în comunicat.