Ambasada Greciei cere interzicerea folosirii termenului „iaurt grecesc” în Romania

Descriere foto: Ambasada Greciei cere interzicerea comercializării sub denumirea „iaurt grecesc” a iaurtului produs în România; Sursa: bzb.ro



Ambasada Greciei cere interzicerea comercializării sub denumirea „iaurt grecesc” a iaurtului produs de grecii de la Olympus, la Brașov. Motivul: diferențele de calitate între iaurtul autentic grecesc și cel fabricat în România.



Ambasada Greciei a cerut autorităților române să nu mai aprobe comercializarea iaurtului produs în România sub denumirea de „iaurt grecesc”.

Paradoxal, unul din aceste tipuri de iaurt este chiar unul produs de o companie grecească, Olympus, care are fabrică de lactate în Hălchiu, județul Brașov.



Motivul îl constituie diferențele de calitate între iaurtul autentic grecesc și cel fabricat în România. Cel grecesc are cantitate dublă de proteine dar și o aromă specială fiind servit inclusiv ca desert cu fructe sau semințe.



Până acum, ANPC a retras de la comercializare 600 de tipuri de iaurt.