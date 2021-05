"Am inceput de curand un tratament cu ulei CBD". Povestea al carei protagonist poti fi chiar tu!

Rutina monotona si parca fara de iesire munca-acasa te epuizeaza si ai vrea o pauza de la tot si de la toate? Stresul din abundenta si absenta perioadelor de relaxare iti pot afecta sever starea de santate. Insa, din pacate, acest lucru il stii prea bine, chiar pe pielea ta.



De la o vreme, ai inceput sa simti repercusiunile unui stil de viata nu tocmai sanatos, dar adoptat de majoritatea oamenilor secolului XXI: orele prelungite petrecute la birou iti provoaca dureri de spate, orele nesfarsite din trafic iti cauzeaza o stare de nervozitate care se intinde pe tot parcursul zilei, iar orele insuficiente de somn te fac sa te simti anxios. Este neplacut, dar nu te simti deznadajduit! Poti incepe chiar astazi un tratament revigorant si eficient cu ulei CBD!







Pentru inceput, ce este uleiul de canabis?





Cu siguranta ai auzit despre planta de canepa, numita si Cannabis Sativa L, insa este posibil sa nu fii la curent cu beneficiile pe care un anume extras din aceasta planta il poate avea asupra sanatatii tale.



Este vorba despre Canabidiol, prescurtat CBD. Acest extras, desi provine din plante de canabis, nu provoaca efecte psihoactive, deoarece nu contine THC (tetrahidrocanabinol). Prin urmare, uleiul cu canabis este un produs care nu se situeaza in afara legii statului roman.







Pentru ce poti folosi un ulei CBD?





Lista afectiunilor pentru care este recomandata folosirea uleiului cu canabidiol nu este doar lunga, ci este si in continua expansiune! Insa, principalele beneficii ale folosirii sale sunt reducerea nivelului de anxietate si a durerilor premenstruale, normalizarea ritmului cardiac, ameliorarea simptomelor post-traumatice, dar si imbunatatirea calitatii somnului.



Totodata, durerile musculare si articulare pot fi calmate cu ajutorul unui tratament cu ulei CBD. La nivelul pielii, acesta regleaza activitatea glandelor sebacee. Desi poti avea impresia ca acest ulei poate fi folosit pentru aproape orice, fiind un produs care are impact asupra sanatatii tale, este indicat sa discuti cu medicul tau de familie inainte de prima utilizare.















Cum se foloseste?





Canabidiolul poate fi extras din planta de canepa sub froma de ulei sau pudra. De exemplu, uleiul poate fi gasit in comert sub forma de capsule (pentru cei care sunt mai sensibili la gustul amar), sub forma de lotiune usor aplicabila pe piele sau sub forma de picaturi. Modul in care alegi sa folosesti un produs cu ulei CBD depinde atat de scopul utilizarii, cat si de preferintele tale. Pentru orice intrebare sau nelamurire, nu ezita sa vorbesti cu un specialist.







Exista riscul sa dezvolti dependenta?





Pentru a nu prelungi inutil suspansul, raspunsul va fi scurt: nu. Canabidiolul consumat sub orice forma (capsule, uleiuri, suplimente, creme) nu prezinta riscul de a cauza un comportament adictiv. Acest lucru este datorat faptului ca CBD-ul nu stimuleaza receptorii canabinoizi de la nivelul creierului, precum o fac alte substante chimice psihoactive. Te poti relaxa, tu detii controlul.



