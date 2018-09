Alphaville Arena, primul cartier rezidențial Smart din Brașov

Alphaville Arena, noul ansamblu rezidențial marca Alphaville, va fi ridicat în apropiere de Stadionul Tineretului pe fosta platformă industrială Fartec din Brașov.



Proiectul este amplasat pe 9500 de metri pătrați de teren și va cuprinde 3 blocuri a câte 11 etaje, cu subsol și parter. In total vor fi construite 306 apartamente și un afterschool.



La Alphaville Arena, cei mici se vor bucura de trei locuri de joacă iar adultii vor beneficia de 309 de locuri de parcare.



Si pentru ca dezvoltatorul imobiliar al noului proiect Alphaville a luat in calcul toate detaliile de confort oferite viitorilor proprietari, chiar în incintă, pe o parte din terenul fostei fabrici Fartec, va fi ridicat un centru comercial.



Pentru că suntem în continuă schimbare, dezvoltatorul complexului rezidențial Alphaville Arena a implementat pe piata brasoveana conceptul Smart Homes, case care pot fi comandate de la distanță.



Proprietarii apartamentelor Alphaville Arena vor putea să comande cu ajutorul smartphone-ului căldura, electricitatea, ferestrele dar si alte echipamente.



În plus, fiecare fază de dezvoltare a noului cartier va avea inclusă și câte patru parcări pentru mașini electrice cu stație de încărcare.



În prima fază a proiectului vor fi livrate 109 apartamente și un afterschool, 11 parcări și 33 de boxe.



Faza a doua Alphaville Arena va demara în luna octombrie cu ridicarea unui bloc de 123 de unități locative, 124 de parcări și 37 de boxe.



Faza a treia Alphaville Arena va începe în august 2019 și va cuprinde un bloc de 74 de apartamente, 75 de parcări și 24 de boxe.



Prezentarea proiectului s-a făcut în cadrul unui eveniment inedit, organizat chiar pe fosta platformă industrială Fartec