Allview X6 Xtreme: Un telefon românesc inventiv cu cameră pop-up

Allview a lansat în 2019 flagshipul Soul X6 Xtreme, un terminal care îmbină inovația tehnologică cu dorințele clienților și care utilizează inteligența artificială pentru experiențe memorabile.„Soul X6 Xtreme îmbină mai multe concepte revoluționare care modifică radical modul de interacțiune al utilizatorului cu terminalul. Trio-ul: full view AMOLED display, pop-up selfie camera și In-Display Fingerprint îi conferă lui X6 Xtreme complexitatea inspirației tehnologice alături de ergonomie și ușurință în utilizare”, explică Lucian Peticilă, fondatorul Allview Noul Allview X6 Xtreme a depășit barierele care au stat până acum în calea integrării unui display de tip full view, găsind soluții inovative de integrare a camerelor, senzorilor și a receiver-ului audio.Cu display-ul uimitor AMOLED FullHD+, full view, de 6,4 inci, neîntrerupt de integrarea camerei, experiența de vizualizare este completă. Ratele de contrast superioare, culorile intense și consumul minim de energie oferă o nouă perspectivă a imaginii. Display-ul integrează senzorul de amprentă, deblocarea terminalului devenind mai facilă și mai rapidă ca oricând.Prin miniaturizarea senzorilor, s-a reușit dispunerea acestora pe suprafețe extrem de mici. Senzorul de proximitate este așezat în partea superioară și ocupă mai puțin de 1mm lățime. Senzorul de lumină, integrat de Allview X6 Xtreme, a fost plasat în partea de jos a ecranului pentru perceperea optimă a cantității de lumină ambientală.Experiența fotografică este reinterpretată, datorită utilizării inteligenței artificiale și noii tehnologii Imagiq by Mediatek, care facilitează realizarea de fotografii spectaculoase, chiar și pe timp de noapte sau în condiții de luminozitate scăzută. Fiecare detaliu este clar definit cu funcția Super Foto, prin intermediul camerei de 16MP AF f/1.8 Sony, capabilă de capturi cu rezoluție de până la 90 de megapixeli, cu ajutorul AI.Utilizatorul de Allview X6 Xtreme are la dispoziție o cameră frontală revoluționară de tip pop-up, cu wide angle și un sistem inovativ de accesare, pentru a surprinde selfie-uri remarcabile. Camera motorizată este garantată pentru 50.000 de acționări și are un sistem electronic de protecție care se activează în situații neprevăzute.Camerele telefonului sunt dezvoltate împreună cu ArcSoft, unul dintre liderii în domeniul integrării Inteligenței Artificiale în funcțiile foto. Reglajele sunt relizate automat la recunoașterea scenelor foto, iar capabilitățile de înfrumusețare prin Face Beauty sunt îmbunătățite față de terminalele anterioare.Allview X6 Xtreme este conturat de linii fine, alături de curburi elegante și surprinde utilizatorul cu un design cursiv, care îmbină perfect materiale premium, precum sticla și metalul. Culoarea terminalului, Urban Violet cu accente spațiale, este inspirată de reflexia pe cer a luminilor unei metropole și este culoarea misterioasă care dă viață nopții.Față de versiunea anterioară (P60), noul procesor al Allview X6 Xtreme generează o performanță îmbunătățită cu până la 13% și oferă suportul necesar afișajelor de tip FULL VIEW, la rezoluție Full HD +. Puterea de procesare AI crește până la 30% în comparație cu modelele anterioare , X6 Xtreme oferind utilizatorului experiențe superioare. Camerele flagship-ului surprind fotografii uluitoare și realizează filmări de invidat, iar puterea de procesare în cazul gaming-ul este cu până la 35% mai bună.Folosind tehnologia Core Pilot 4.0, alături de UX monitoring și Energy Aware Scheduling (EAS+), X6 Xtreme aduce performanțe sporite, eficiență în economisirea resurselor și managementul optim al temperaturii.În plus, modemul de ultimă generație integrat în Allview X6 Xtreme, capabil de conexiune DUAL VOLTE/ DUAL VoWIFI, alături de sistemul inovativ Transmission Antenna Switching (TAS 2.0) asigură calitate maximă pentru convorbiri și transfer de date.Saltul de performanță este vizibil la utilizarea camerelor, în experiența de gaming, în eficiența de economisire a bateriei, dar și în managementul optim al temperaturii.Gândit pentru maximă ușurință în utilizare, Allview X6 Xtreme dispune de ultrafast și wireless charging. Terminalul este ușor de așezat pe orice încărcător wireless, iar reîncărcarea este facilă, indiferent de locul în care se află utilizatorul, la birou, în mașină sau acasă. Cu doar 10 minute, terminalul obține o autonomie de până la 3 ore de utilizare, prin ultrafast charging la 9V, bazat pe tehnologia Mediatek Pump Express.Ca proiect pentru Allview X6 Xtreme, AVI, asistentul vocal în limba română, va răspunde nevoilor utilizatorului, prin oferirea de notificări vocale și implementarea răspunsurilor returnate.