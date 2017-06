Alina Ursu, la Mix Actual

Are nume predestinat să aducă alinare. Alina Ursu.Profesor de etnie rromă, își zice, cu mândrie.Spune că pentru ea imposibilul nu există.A trăit în ghetou. Dar se simțea privilegiată. Ea ieșea de acolo, ea muncea. Și vedea lumea. Celelalte femei nu aveau acest privilegiu.I-a plăcut enorm să citească. Asta a moștenit-o de la tatăl ei, fierar cu patru clase, căruia nimeni nu i-a zis vreodată "țigan". I-au zis "mână de aur".Mama Alinei, analfabetă, a crescut 11 copii. Ceaușescu a decorat-o, era "mamă eroină".Alina a măturat străzile și a visat să se ridice și să-și ridice și neamul. Când de pe stradă a ajuns femeie de serviciu la o școală a fost fericită. Era cald. Apoi a vrut mai mult.Avea idei, avea proiecte... Dar cum să semneze un proiect femeia de serviciu??Așa că, la 40 de ani, cu doi copii mari, s-a dus la facultate.Alina Ursu. Câți dintre voi o cunosc? Cu siguranță, nu câți ar trebui. Este profesoara de etnie rromă pentru care totul este posibil.Face zilnic naveta la Cutuș. Zeci de km. Trei, pe jos.Copiii de care are grija in fiecare zi au nevoie lucruri banale pentru cei mai mulți dintre noi... Igienă primară. Și pâine.Se zbate mereu pentru ei. E fericită că îi învață să mănânce pe șervețel, să se spele, să vorbească frumos."Vrem să fim ca tine, că tu miroși frumos" - îi spun fetițele.Băieții vor să fie "domni, ca doamna!"I s-a spus, pe la spate, "Gipsy"... Așa, mai soft, ca titlu de noblețe.A plâns "cu muci" și nu a blestemat.E o mână de om, are trup de adolescentă, are diabet și un picior beteag pe care îl ascunde sub fuste lungi...Dar crede, ca și Nelson Mandela, că "educaţia este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea.”O lecție incredibilă de viață. La Mix Actual.