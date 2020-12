Alina PAUL: - Trofeul OSPA – Doamne de excepţie în securitatea privată - mă obligă la rezultate viitoare de excepţie

Alina Paul, directorul general al DO SECURITY, a primit “Trofeul OSPA – Doamne de excepţie în securitatea privată” pentru anul 2020. Acest premiu OSPA recunoaşte realizările excepţionale ale profesionistelor din industria securităţii private, care au demonstrat în mod constant un nivel înalt de performanţă pentru o lungă perioadă de timp şi care, de asemenea, au avut realizări sau proiecte cu impact substanţial în ceea ce priveşte definirea unor standarde înalte profesionale având rezulate de excepţie.





“Deşi a fost un an atipic, în 2020 am reuşit sa continuăm consolidarea business-ului nostru, fiind activi în mai multe zone din ţară. De asemenea, am inaugurat divizia de pompieri DO FIRE şi ne-am axat pe implementarea unor soluţii de securitate de nivel înalt pentru clienţii noştri. Pandemia a schimbat obiceiuri şi cutume şi a adus clientul mai aproape de piaţa de servicii de securitate întrucât nevoia de a fi în siguranţă într-un context pandemic generalizat a fost mult mai pregnantă decât în anii anteriori. <Trofeul doamne de excepţie în securitatea privată> mă onorează, însa, totodată, mă obligă la rezultate viitoare de excepţie. Am traversat o perioadă de consolidare a business-ului, am pus accent pe formarea unei echipe de profesionişti şi pe investiţii în tehnică şi tehnologie, însa perioada urmatoare va reprezenta o nouă etapă de dezvoltare a DO SECURITY ce va demara cu expansiunea la nivel naţional”, a declarat Alina Paul, directorul general al companiei de securitate.





Preluând afacerea din anul 2017, Alina Paul a reuşit ca în doar trei ani DO SECURITY să ocupe prima poziţie în topul companiilor braşovene.



Anul trecut, cifra de afaceri s-a majorat cu 20% faţă de anul anterior, iar profitul a avut o creştere cu 200% faţă de 2018. Cu o strategie vizionară şi cu dorinţa de a depaşi barierele din industrie, compania a avut o evoluţie a rezultatelor financiare care au poziţionat-o între caştigătorii din criza pandemică, reuşind chiar şi în această perioadă să îşi lărgească portofoliul de clienţi, să investească în tehnologie şi să implementeze soluţii de eficientizare unice în piaţa de profil. Se estimează ca finalul de an să aducă rezultate financiare cel puţin similare cu cele de anul trecut.





Alina Paul a declarat: “Anul următor vom continua politica noastră de a crea cele mai bune instrumente pentru a satisfice şi cele mai exigente cerinţe ale clienţilor noştri. Vom urmări extinderea portofoliului la nivel naţional şi vom continua să ţinem pasul cu evoluţia tehnologică”.





În cadrul aceleași gale, Trofeul OSPA – Instalatori/Integratori Sisteme de Securitate a fost adjudecat tot de DO Security prin Alexandru Zamfir – director tehnic al companiei.





Criteriile de acordare a trofeelor au fost dezvoltate în baza unor cercetări aprofundate asupra factorilor esenţiali care contribuie şi care caracterizează performanţa la nivel de excelenţă. Programul OSPA este organizat în colaborare cu asociaţii profesionale ale industriei securităţii private din mai multe ţări. Prin cercetare sistematică şi standardizarea categoriilor şi criteriilor de acordare a trofeelor, se crează posibilitatea organizării trofeelor OSPA, în primul rând la nivel naţional şi, în acelaşi timp, se asigură posibilitatea participării în viitor, în Editia Mondială a Trofeului OSPA.