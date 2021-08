Alin Bondar e mulțumit de jocul colectiv prestat de Corona

Echipa de handbal Corona Brașov a întâlnit vineri, 6 august, formația CSU Știința București.



De data aceasta la București, pe terenul Științei, handbalistele de la Corona au continuat să pună în practică tactica de joc stabilită de staff-ul tehnic condus de Alin Bondar.







Strategia de a verifica, periodic, nivelul de pregătire prin meciuri cu adversari puternici dă roade, iar jucătoarele Coronei au terminat partida la doar un gol diferență. Scor final: CSU Știința București - Corona Brașov 24-23 (12-13).



„Sunt foarte mulțumit de implicare și de joc. Consider că rezultatul putea fi chiar mult mai bun... Am ratat o aruncare de la 7metri în ultima secundă, iar în timpul partidei am condus și cu 4-5 goluri diferență! Interesul nostru este să ne pregătim, iar aceste jocuri-test ne arată că suntem în grafic! În echipa adversă, astăzi au fost jucătoare experimentate, cu multe jocuri în prima ligă sau jocuri internaționale inter-cluburi și la echipele lor naționale.

Am fost, din nou, o echipa tânără, ambițioasă și dornică de afirmare! Eu, pentru jocul de azi, le felicit!”, declară Alin Bondar.



Tehnicianul brașovean evidențiază un alt plus pentru echipa de la poalele Tâmpei: ”Este pentru prima dată când, în timpul unui joc normal de 2 reprize, avem 12 marcatoare, ceea ce ne arată că jocul începe să fie colectiv”.



Pentru CSM Corona Brașov au marcat:





Flavia Munteanu 3 goluri, Valentina Soreanu 2, Jelena Terzic 3, Monica Barăbaș 4, Carla Lăcătuș 1, Sarah Darie 2, Bianca Voica 1, Diana Golanu 1, Cristina Iordachi 1, Alexandra Dumitrașcu 2, Medena Păcurariu 2, Diana Diaconu.



Înaintea debutului sezonului competițional în Divizia A, echipa Brașovului va continua seria de întâlniri cu oponente valoroase din Liga Națională și Divizia A.







Următoarele meciuri ale fetelor noastre sunt:



CSM Cetate Deva - CSM Corona Brasov, 11-12 august, Deva,

CS Măgura Cisnădie - CSM Corona Brașov, 13 august - Cisnădie;

HC Zalău - CSM Corona Brașov, 15-16 august - Zalău;

Minaur Baia Mare - CSM Corona Brașov, 17 august - Baia Mare;

Turneu Târgu Jiu, în 27-29 august, la care participă echipe din Divizia A.