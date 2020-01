Alienware Area-51m, un desktop complet deghizat în laptop

„Le-am spus inginerilor să ne construiască un monstru și s-au întors cu Alienware Area-51m”, susține fondatorul Franz Azor despre ceea ce este numit „cel mai puternic laptop pentru jocuri” din lume.Area-51m este un Alienware laptop care împrumută foarte mult din piața PC-urilor desktop. De fapt, acest Alienware laptop este în esență un computer desktop, chiar până la faptul că acceptă aceleași procesoare Intel Core, doar că are o baterie, ecran și tastatură încorporate. Mai important, spre deosebire de aproape toate celelalte laptopuri de jocuri, Area-51m este conceput pentru a-ți permite să schimbi nu numai hard disk-ul, memoria RAM și bateria, ci și CPU și GPU.Nu este doar o promisiune, ci Alienware vorbește foarte serios când susține că permite utilizatorilor să dezmembreze un Alienware laptop la fel cum ar face cu un desktop complet. Vorbim chiar despre șuruburi ușor detașabile și ghidaje etichetate, imprimate în carcasa unui Alienware laptop, pentru a te ajuta la demontare sau reasamblare (inclusiv specificații pentru fiecare șurub, dacă le încurci pe parcurs). Există file de tracțiune care te ajută să îndepărtezi manual cablurile delicate ale laptopului, fără a le deteriora și care îți arată exact ordinea de care ai nevoie pentru a învârti șuruburile astfel încât coolerul masiv să fie scos.Pentru toți jucătorii hardcore, acest Alienware vine cu o mulțime de putere. Area-51m a fost dotat cu 9th Gen i7-8700, i7-9700K sau i9-9900K Intel - cele mai rapide procesoare de jocuri pe care le poți cumpăra - împreună cu un GeForce RTX 2080, cel mai musculos GPU pentru laptopuri.Și dacă consideri că nu ai suficienți „cai putere”, revenim la ideea intrigantă de a schimba acele părți. Datorită naturii personalizabile a acestui Alienware laptop, poți insera orice cip Intel compatibil cu chipset-ul Z390 de la Intel, iar placa grafică poate fi, de asemenea, upgradabilă.Un alt lucru de care trebuie să fii conștient este că durata de viață a bateriei nu este de așteptat să fie mare. Compania se așteaptă la „câteva ore” de utilizare obișnuită și la „45 de minute, poate” de joc activ. Acest Area-51m are o baterie de 90Wh , una dintre cele mai mari pe care o poți transporta într-un avion și are încă nevoie de două adaptoare de putere pentru a rula la viteză maximă: un adaptor mai mic de 180W, care este conceput pentru a fi mai portabil dacă vrei să folosești laptopul din mers și nu ai nevoie de performanțe maxime; și un al doilea încărcător de 180W, un încărcător de 240 W sau un încărcător de 330 W, în funcție de alegerea plăcii grafice.Există, de asemenea, o mulțime de opțiuni pentru display-ul de 17,3 inci 1080p pe Area-51m, de la un panou de bază de 60Hz la o opțiune de 144Hz cu Nvidia G-Sync și un sistem Tobii de urmărire integrat. Multitudinea de alegeri se aplică și în cazul stocării, cu două sloturi SSD PCIe M.2 și un bloc de discuri care oferă o mulțime de opțiuni pentru configurarea configurației de stocare. Alienware laptop Area-51m oferă, de asemenea, patru sloturi RAM, cu suport pentru până la 64 GB memorie de 2400 MHz.