Alertă după alertă la Braşov, după o zi de ploaie

Descriere foto: Sursa: firenewsfeed.com

Circulaţia feroviară a fost întreruptă între staţiile Timişu de Sus şi Predeal, după ce mai mulţi arbori s-au prăbuşit marţi seară, în jurul orei 20, pe liniile de cale ferată, fiind de asemenea rupte şi liniile de contact, care asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor.



În plus, ploaia fără sfârșit de marți, 13 martie, a umplut zona Şcheiului de apă. De altfel, potrivit locuitorilor, canalizarea din zonă este suprasolicitată în această perioadă, an de an, ceea ce face ca un anunţ de vreme proastă să îi sperie pe oameni.



De asemenea, după o zi în care a plouat continuu, marţi seară au început să apară problemele și în judeţ. În Vama Buzăului, satul Acriş, s-a declarat stare de mobilizare, lumea, în frunte cu primarul şi viceprimarul ieşind să facă stăvilare în faţa apei, după ce şapte grădini au fost inundate.



După ora 22, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Braşov anunţa că 60 de gospodării erau inundate, apa intrând în 10 subsoluri.



Alertă a fost şi la Teliu, unde apele au cuprins doar o grădină, la intervenţie fiind chemat Serviciul Voluntar de pompieri.



Cu motopompe pentru evacuarea apei au intervenit pompierii şi în satul Jimbor, comuna Homorod, unde 5 case erau inundate, la ora 23.



De altfel, până la ora 12 noaptea, judeţul Braşov a fost sub cod roşu de inundaţii, iar până miercuri, la ora 10, avertizarea hidrologilor a fost de cod galben.



Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, prognozate, a cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de inundaţie pe afluenţii mici ai Oltului aferenţi judeţelor Harghita, Covasna şi Braşov.