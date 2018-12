Alegerea paltonului potrivit. Cum putem avea parte simultan de confort termic si stil?

Iarna este sezonul ideal pentru a purta paltoane, disponibile in zeci, poate sute de variante pe piata. este articolul vestimentar care ar trebui sa se regaseasca in orice garderoba, feminina sau masculina, chiar in modele multiple.Scopul paltonului este cel de a ne tine de cald impotriva temperaturilor scazute de afara, cat si de a ne ajuta sa concepem un outfit deosebit, indiferent de context. Cu alte cuvinte, paltonul este un statement pentru sezonul rece.Dyfashion.ro, magazin online dedicat publicului feminin, iese in intampinarea acestora cu o paleta generoasa de oferte, ce include paltoane si geci confectionate din diverse materiale, modele din cele mai diverse, marimi si culori asemenea.Materialul si structura paltonuluiPurtam palton din nevoia de a beneficia de confort termic chiar si atunci cand temperaturile scad sub zero grade. Astfel, se pare ca alegerea unui material corespunzator este absolut necesara, importanta sa privind si durabilitatea intrebuintarii. Recomandate sunt materialele naturale, acestea fiind de altfel extrem de prietenoase cu pielea si evitand aparitia iritatiilor.Cat priveste constructia paltonului, recomandarea venita din partea expertilor www.dyfashion.ro este de a miza pe acele modele cu parti interioare captusite, nu pentru cele lipite. Intrucat acestea se gasesc destul de rar pe piata, este indicat ca alegerea paltoanelor cu partile lipite sa se realizeze cu deosebite atentie.CuloareaDe regula, se aleg paltoane in nuante neutre (bej, crem, nude) sau negru. Totusi, in ultima perioada atentia fashionistelor a inceput sa se extinda catre o paleta complexa de culori, de la cele clasice pana la cele aprinse, intense.MarimeaIn functie de preferinte si imprejurari, paltonul poate fi purtat cu succes peste camasi, sacouri, bluze, malete, etc. Este vorba totusi despre un lucru care ar putea dicta alegerea marimii paltonului. De pilda, in cazul hainelor mai groase este necesar un numar mai mare la palton, pentru a asigura confortul deplin, cat si pentru a arata decent.Pentru a avea siguranta unei alegeri intelepte, cei care obisnuiesc sa poarte sacouri, trebuie sa urmareasca ca manecile paltonului sa fie mai lungi decat cele ale sacoului. Este practic maniera in care purtatoarea se asigura ca aerul rece nu ii va patrunde pe sub haine.Cat priveste lungimea, este din nou un criteriu care tine de gusturile fiecareia. Paltonul peste genunchi, o optiune actuala de altfel, va fi in mod cert alegerea adeptelor stilului elegant sau casual.ModelulAici selectia se face tinand cont de preferintele fiecareia. Prin urmare, cele care au imbratisat stilul casual vor face o alegere asemenea. Pe dyfashion.se gaseste o sumedenie de modele de acest tip, innobilate de diverse accesorii sau detalii rafinate, menite sa ofere o nota aparte tinutei.Adeptele stilului elegant pot ramane fidele acestui magazin, intrucat paleta de produse puse la dispozitie este una extrem de larga. De la clasicele paltoane in linii simple pana la cele cu blana, dantela sau un croi atipic, se ragasesc in cadrul colectiei de iarna solutii din cele mai diverse pentru a asigurara tuturor doritoarelor o prezenta feminina aparte.Acestea sunt, deci, criteriile de urmarit in vederea alegerii paltonului potrivit. Modelul ideal este cel care iti va asigura un grad optim de confort, caldura impotriva frigului si a vantului, cat si o aparitie prezentabila si stilata. In acest sens, dyfashion.ro lanseaza oferte variate, de nerefuzat, constant in paltoane definite de un raport pret-calitate corect.