Alege o tabla magnetica potrivita pentru creativitatea micutului tau!

Copiii sunt curiosi din fire. Din clipa in care au capatat constiinta asupra propriului trup, incep sa exploreze tot ceea ce ii inconjoara. Ei incearca sa inteleaga, sa se adapteze, sa se exprime si sa se faca intelesi. Observa si imita, se joaca si descopera. Prin intermediul creativitatii, cei mici reusesc atat sa se intelaga pe sine, cat si sa invete cat mai multe despre lumea in care traiesc.



Mai mult, copiii identifica majoritatea activitatilor creative ca fiind distractive si provocatoare. Unul dintre primele instincte ale micutilor este sa deseneze. Pe masura ce tehnologia evolueaza, foaia si creionul se pot transforma în tabla magnetica si marker! Iata cateva argumente pentru care sa optezi pentru aceasta schimbare!







Desenul stimuleaza expresivitatea





De multe ori, mai ales la varstele fragede, copiii intampina dificultati in exprimarea precisa a gandurilor, nevoilor si sentimentelor pe care le au. Neavand un vocabular suficient de dezvoltat, acestia apeleaza la diverse modalitati pentru a se face intelesi. O metoda extrem de des intalnita pentru comunicarea emotiilor la copii este desenul.



Astfel, parintii isi pot forma o idee despre lumea interioara a micutului lor. Erorile de comunicare dintre parinti si copii pot avea repercusiuni extrem de periculoase si grave in viitorul acestei relatii. Daca parintele nu intelege nevoia copilului, in timp, acesta va evita sa mai ceara ajutorul adultilor si se va refugia in sine. Prin urmare, ofera-i copilului tau posibilitatea de a se exprima folosind o tabla magnetica!







Dezvoltarea abilitatilor motrice





Inca din primele luni de viata, miscarea reprezinta o prioritate in cresterea sanatoasa a copiilor. Acest lucru nu necesita resurse materiale considerabile, ci doar idei ingenioase si originale pentru a transforma elementele din jurul sau in obiecte care sa ii suscite fascinatia si interesul.



In acest caz, desenul, desi solicita numai motricitatea fina a membrelor superioare, poate avea un impact extrem de benefic. Odata obisnuit cu markerele, copilul va incepe sa traseze linii si forme geometrice neregulate, care in scurt timp se pot transforma in adevarate opere de arta. Avand la dispozitie un burete special pentru a curata o tabla magnetica, micutul tau va putea sa stearga ceea ce nu ii place si sa redeseneze.







Exercitiul rezolvarii de probleme





Atunci cand deseneaza, un copil este provocat sa faca decizii: ce culoare sa foloseasca, cum sa traseze un contur, ce forma sa aiba corpul unui animal, cum sa reproduca imaginea unei peisaj? Aceste sunt doar cateva din multele intrebari pe care si le pune, constient sau inconstient, micutul tau atunci cand ia markerul in mana.



Toate intrebarile si dilemele necesita rezolvari. La randul tau, ca parinte, poti sa largesti orizontul celui mic ridicandu-i alte semne de intrebare. Iata cum o simpla tabla magnetica poate antrena un copil sa rezolve probleme si sa raspunda la intrebari!







Un loc sigur pentru o imaginatie nelimitata!





Spre deosebire de adultii care sunt nevoiti sa traiasca constant in realitatea obiectiva, copiii isi traiesc o mare parte din copilarie pe taramul imaginatiei. Desenul il determina pe copil sa isi exploreze propria imaginatie intr-un mod activ.



Pentru a face economie de foi de hartie, dar si pentru a-ti proteja peretii din casa de impulsurile artistice ale celui mic, o astfel de tabla magnetica alba reutilizabila poate deveni ajutorul tau de nadejde!



Sustine-ti si incurajeaza-ti copilul sa se exprime! Acest lucru va asigura o dezvoltare armonioasa si sanatoasa a relatiei tale cu el.



Articol realizat de www.iagency.ro