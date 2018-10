Aleea de sub Tâmpa va fi închisă circulaţiei rutiere

Descriere foto: Zilele trecute a început amenajarea noii parcări pentru autocare de la Stadionul Municipal; Sursa: bzb.ro

Parcarea pentru autocare de pe Aleea de sub Tâmpa va fi desfiinţată. Debarcarea şi îmbarcarea turiştilor se va face din Livada Poştei, iar autocarele vor putea fi parcate numai la Stadionul Municipal!



Anunţat în vară, planul de „evacuare” a autocarelor turistice de pe Aleea de sub Tâmpa va fi pus în aplicare de municipalitatea braşoveană.



Zilele trecute, de altfel, a început amenajarea noii parcări pentru autocare de la Stadionul Municipal, unde, a anunțat primarul Braşovului, George Scripcaru, vor fi realizate toate amenajările necesare. „Noua parcare va fi iluminată, îngrădită şi va beneficia de grupuri sanitare proprii”, a explicat edilul.



De asemenea, în Livada Poştei se va amenaja şi un spaţiu adecvat pentru debarcarea şi îmbarcarea turiştilor. Conform estimărilor reprezentanţilor municipalităţii braşovene, lucrările de la Stadionul Municipal şi cele din Livada Poştei vor dura câteva săptămâni.



„După ce vor fi terminate toate lucrările, turiştii vor fi debarcaţi în Livada Poştei, de unde pot merge pe jos sau cu autobuzul turistic în centrul vechi al oraşului. După ce lasă pasagerii, autocarele vor merge în parcarea de la Stadionul Municipal şi vor reveni în Livada Poştei când trebuie să preia turiştii”, a explicat George Scripcaru.



Odată cu amenajarea celor două zone, autocarele nu vor mai putea fi lăsate pe aleea de sub Tâmpa. Primarul Braşovului a anunţat că „aleea de sub Tâmpa va închisă total circulaţiei şi va deveni o alee de promenadă. Zona va putea fi folosită pentru evenimente culturale, târguri, festivaluri, concerte”.



Decizia desfiinţării zonei de îmbarcare - debarcare de pe Aleea Tiberiu Brediceanu a fost luată de Primăria Braşov după ce a constatat că a devenit un obicei ca turiştii să fie lăsaţi sau luaţi de autocare din alte locuri, precum strada Mureşenilor, George Bariţiu sau Bulevardul Eroilor.