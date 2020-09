Aleea de sub Tâmpa, amenajată ca zonă pietonală

Descriere foto: Pe Aleea de sub Tâmpa au fost finalizare lucrările de transformare a străzii care trece pe lângă zidurile de apărare într-o zonă în care oamenii se pot relaxa, pot face mișcare sau pot interacționa; Sursa. Bzb.ro







Aleea de sub Tâmpa, amenajată ca zonă pietonală. Pe fosta stradă, „marcajele distractive” au luat locul marcajelor auto. Au fost montate aparate de fitness și există spații de interacțiune socială!



Programul de transformare a zonei de sub Tâmpa într-un spațiu de petrecere a timpului liber a continuat și anul acesta, după ce în 2019 au fost modernizate terenurile de sport.



Iar acum au fost finalizare lucrările de transformare a străzii care trece pe lângă zidurile de apărare într-o zonă în care oamenii se pot relaxa, pot face mișcare sau pot interacționa. De asemenea, pe drum, au apărut mai multe „marcaje distractive”, inclusiv un „șotron” sau un ceas. Practic, odată cu aceste lucrări, a fost încheiată prima etapă de transformare a Aleii de sub Tâmpa într-un loc de promenadă și de petrecere a timpului liber.



Astfel, urbanistul Lucian Păltănea, care a coordonat lucrările a precizat că „în zonă au fost executate o serie de amenajări, de la montarea de aparate de fitness și de work-out, până la zone de odihnă sau jocuri pe asfalt. Totodată, s-au executat și o serie de marcaje, care să spargă din monotonia și liniaritatea zonei. Dealul Melcilor și Tâmpa au fost reprezentate pe asfalt prin curbe de nivel”.





Va fi refuncționalizată întreaga zonă



Lucrările amintite fac parte dintr-un program mai amplu ce vizează zona de sub Tâmpa. Primarul Brașovului, George Scripcaru a menționat că „în anii următori întreaga zonă dintre alee și zidurile cetății va fi transformată într-o zonă pentru petrecerea timpului liber, o zonă care să prindă viață și care să scoată în evidență istoria și frumusețea acestui oraș”.



Mai exact, conform urbanistului Lucian Păltănea, printre altele, în zonă va fi amenajată o alee tactilă, se va realiza un loc de joacă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 8 ani, dar se va extinde și zona de dirtbike. În proiect mai este inclusă o „grădină medievală” cu mirodenii, plantarea de flori în locul gazonului, amenajarea unui „amfiteatru natural”, dar și montarea unor noi aparate de fitness.