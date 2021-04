ALBASTRU PENTRU AUTISM! - Campanie nationala a ONG-urilor member RO TSA si F.E.D.R.A

Ziua Internationala de Constientizare a Autismului are loc in fiecare an, incepand cu 9 septembrie 1989. Aceasta a fost desemnata de catre Rezolutia 62/139 a Adunarii Generale a Natiunilor Unite. Ziua Internationala de Constientizare a Autismului a fost propusa de catre reprezentantii statului Qatar, sustinuta de catre toate statele membre si adoptata la 18 decembrie 2007. Este deja tradiție recunoașterea unei realități sensibile pentru orice comunitate și manifestarea susținerii față de persoanele care suferă de autism din partea comunității, instituțiilor și oamenilor obișnuiți.Vă invităm să va alaturati campaniei noastre on-line de conștientizare si diseminare a mesajului dedicat ZICA 2021 - Atenția, înțelegerea, susținerea și acceptarea sunt cele mai de preț daruri. Hai să le oferim împreună persoanelor neurodiverse! #UnDarNecesarCum puteți susține ca mesajul nostru să fie puternic? Caută rama Un dar necesar și preia peste fotografia de profil de pe Facebook pentru a atrage atenția asupra darurilor necesare copiilor cu autism. Scrie propriul mesaj de încurajare, de atenție sau de suport sau mesajul nostru:Ai fost alături de noi și de copiii noștri atunci când au avut nevoie. Îți mulțumim pentru darul tău, atât de NECESAR, oferit copiilor cu autism: SUSȚINERE. Alege să rămâi alături de ei de Ziua Internațională a Conștientizării Autismului și fă un gest de susținere printr-o donație .Vrei să faci public susținerea ta? Preia vizualul campaniei pe rețelele de socializare împreună cu mesajul: Azi am făcut #UnDarNecesar pentru Asociația Rază de Speranță -. Atenția, înțelegerea, susținerea și acceptarea sunt cele mai de preț daruri. Hai să le oferim împreună persoanelor neurodiverse.Inființată in anul 2012, organizația are ca misiune promovarea si apărarea drepturilor și intereselor persoanelor cu tulburare de spectru autist/tulburări asociate și a familiilor acestora, prin identificarea precoce, intervenția, recuperarea şi ameliorarea calităţii vieţii şi funcţionării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, precum si susținerea actiunilor in vederea imbunatatirii vizibilitatii sociale a acestora.Pentru mai multe detalii despre organizatie