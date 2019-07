Al treilea tren electric românesc face legătura între Brașov, București și Craiova

Descriere foto: Softrans a introdus joi în circulaţie al treilea tren Hyperion, construit de Softronic, pe relaţia Craiova – Bucureşti Nord – Braşov şi retur; Sursa: bizbrasov.ro



Softrans a introdus joi în circulaţie al treilea tren Hyperion, construit de Softronic, pe relaţia Craiova – Bucureşti Nord – Braşov şi retur. Noua ramă electrică iese pe şine la aproape patru ani faţă de al doilea Hyperion și cinci ani față de primul.



„Faceţi cunoştinţă cu RES 003 construit de Softronic Craiova pentru Softrans SRL. RES 003 a mai avut de făcut un ultim test fără călători, după care de joi a intrat ca IR 15931/IR 15934 pe relaţia Craiova -Bucureşti Nord – Braşov şi retur”, spun realizatorii blogului feroviar România Feroviară, unde de fapt a și fost făcut anunțul despre tren.



Ei au adăugat că noul tren a sosit marţi prima oară la Bucureşti, pentru a fi prezentat finanţatorilor de la Garanti Bank.



În ianuarie 2018, Garanti Bank a anunţat că a acordat un împrumut de 14 milioane de lei companiei Softronic, singurul producător de trenuri electrice multiple şi locomotive electrice din sud-estul Europei, pentru fabricarea Hyperion 3 – cel mai modern mijloc de transport feroviar din România. „Acum avem 3 EMU RES construite în medie de o ramă la 2 ani, din fonduri proprii şi finanţări externe”, mai spun cei de la România Feroviară.



Al doilea tren Hyperion a ieşit pe şine în septembrie 2015, la circa un an după primul tren electric românesc.



Hyperion este primul tren electric de multiple unităţi din România şi este recomandat pentru transportul Regio, Interregio sau Intercity.



Hyperion 3 este al treilea model Hyperion, primul fiind lansat în 2014, când Garanti Bank a acordat companiei Softronic un împrumut de 20 milioane de lei pentru producţia acestuia.



Hyperion este alimentat de reţeaua de 25 kVca şi are patru motoare asincrone de 430 kW. Când este frânat, Hyperion recuperează energia şi oferă jumătate din consumul unui tren clasic cu locomotive şi vagoane.



Trenul poate atinge o viteză maximă de 160 km/h şi include echipamente de cale ferată produse de companii precum ABB, Knorr Bremse, Lucchini, Voight, Ultimate etc.