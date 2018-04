Al treilea duel consecutiv cu a patra clasată

În weekend se dispută a 20-a etapă a Ligii a IV-a Brașov, a cincea a returului.Pentru a treia săptămână la rând, AS SR Brașov va întâlni formația de pe a patra poziție a clasamentului. De această dată este vorba despre Inter Cristian, care, fiind neînvinsă în retur, le-a surclasat pe Chimia Orașul Victoria și Inter Tărlungeni.În tur, „stegarii” s-au impus cu 4-1, după reușitele lui Damian, Vîrlan și Bodean.De cealaltă parte, formația de pe locul doi, Precizia Săcele, va primi vizita celor de la Inter Tărlungeni, care se află pe a șasea poziție.Înaintea celei de-a 20-a etape, AS SR Brașov este lider în clasamentul Ligii a IV-a, cu 51 de puncte, având cu trei puncte mai mult decât Precizia Săcele și cu cinci puncte mai mult decât Olimpic Zărnești, care are însă un meci mai puțin.

A.C.S.Voința Hurez - C.S. Chimia Orașul Victoria



A.S. Aripile Braşov - A.S.C. Olimpic Zărneşti



A.S. F.C. Precizia Săcele - A.S. Inter Tarlungeni



AS SR Brașov - C.S. Inter Cristian



A.S. Prietenii Rupea - A.C.S.M. Codlea



A.S. Avântul Dumbrăvița - A.S. Olimpic Voila



A.C.S. Steagu Roșu Brașov - A.S. Cetatea Homorod



A.C.S. Colțea 1920 Brașov - A.F.C.S. Carpaţi Berivoi