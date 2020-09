Află cum îți poți păstra capacitățile cognitive intacte pentru mai multă vreme!

Tot mai multe studii oferă informații relevante despre abilitățile cognitive ale oamenilor, despre cum pot fi dezvoltate și când încep să se deterioreze. Acestea arată că, începând cu vârsta de 45 de ani, înzestrările mentale nu se mai află la același nivel ca în prima parte a vieții.



Cu toate acestea, există și vești bune. Dacă îți dorești să te bucuri de o minte ageră vreme îndelungată, îți poți exersa memoria și abilitatea generală de învățare prin jocuri și prin studiu.



Descoperă cele mai bune metode de a avea capacități cognitive intacte chiar și la vârste înaintate!



1. Învață o limbă străină.



Atunci când studiezi un nou limbaj, mintea tău are numai de câștigat. Datorită activității cerebrale care are loc atunci când depui efortul de a reține și de a folosi cuvintele învățate, creierul dezvoltă noi pattern-uri neuronale și chiar își mărește volumul.



Puterea de procesare a informațiilor noi crește odată cu aceste modificări, iar memoria ta va fi îmbunătățită. Puterea de concentrare va fi mai mare, iar toate acestea pot ține la distanță tulburările cognitive, precum demența.



2. Studiază un instrument muzical.



Dacă ești muzician, vei fi fericit să afli că pentru tine, spre deosebire de alte grupe de oameni, șansele să dezvolți afecțiuni (neurodegenerative) mentale, precum Alzheimer, sunt mai reduse. Dacă nu ai avut ocazia să înveți cum să cânți la un instrument, nu este niciodată prea târziu să începi să studiezi unul.



De exemplu, pentru cei pasionați de ritm, există o varietate de tobe muzicale disponibile pe piață, pentru a-și pune pasiunea în pratică. Adesea, medicii se folosesc de instrumente în procesele de recuperare ale pacienților care au suferit infarcturi, deoarece ei își recapătă mult mai repede abilitățile motorii, viteza și precizia.



3. Distrează-te cu jocuri pentru minte.



Toate acele jocuri despre care ai auzit sau care te amuzau în copilărie, precum cubul lui Rubik, Sudoku sau puzzle-uri pentru minte, au consecințe benefice asupra evoluției tale mentale. Indiferent de momentul în care sunt practicate, efectele pozitive vor apărea negreșit.



Aceste activități îți îmbunătățesc memoria și capacitatea de a face corelații și de a observa pattern-uri. Astfel, creierul tău este pus la treabă și va rămâne activ pentru multă vreme.



4. Adoptă o dietă sănătoasă.



Legătura dintre alimente și calitățile mentale pare neverosimilă, însă nimic nu poate fi mai adevărat. Inteligența și puterea unei persoane de a reține informații poate fi îmbunătățită prin intermediul regimului. De asemenea, un nivel înalt de agerime poate fi păstrat timp de mulți ani dacă urmezi o dietă sănătoasă.



Pe lista alimentelor benefice pentru creier se numără ciocolata neagră, fructele de pădure, nucile, alunele, cerealele integrale, cafeaua, avocado, ouăle, broccoli sau kale.



5. Citește în fiecare zi.



Lectura zilnică au aceleași beneficii ca și activitățile enumerate mai sus. Cu ajutorul tomografului computerizat, cercetătorii au putut observa efectele de necontestat pe care cititul le are asupra minții. Circuitele și semnalele care se activează în timp ce citești o carte îți păstrează creierul în formă și țin la distanță diversele boli neurologice care îl pot afecta.



Așadar, nu ezita să acorzi o atenție specială acestor activități și să respecți regulile de “igienă” mentală, pentru a-ți păstra abilitățile cognitive timp îndelungat.



Sursa foto: pexels.com