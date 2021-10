AFI Brașov, de 1 AN cu tine

Octombrie pentru AFI Brașov înseamnă luna în care se împlinește un an de la deschiderea centrului comercial în orașul de la poalele Tâmpei. Loc în care brașovenii și turiștii s-au bucurat de shopping în 130 de magazine, de pauze faine de masa în 28 de restaurante si cafenele, de terasa cu vedere spre cele mai frumoase peisaje cu Tâmpa, de cumpărături dintr-un hypermarket Carrefour cu un concept nou inaugurat la Brașov odată cu mall-ul, de beneficii precum parcarea gratuită acoperită cu peste 1500 de locuri și servicii diverse oferite de: curățătoria de haine, spălătoria auto, sediul BCR, sala de jocuri, exchange, casino.



În primul an de activitate AFI a adus peste 50 de branduri în premieră la Brașov. Printre brand-urile de care vizitatorii s-au putut bucura în mod exclusiv la AFI Brașov se numără Obstentum, MAC, Kiehl’s, Cupio, PUPA, Xpertbeauty, Mango, GUESS, Tommy Hilfiger, Zara Home, Vagabond, Cropp, Intimissimi, Calzedonia, NIKE, Dockyard, 4F, BUZZ, Parfois, GANT, Sport Vision, Musette,

SMYK, Burger King, Gloria Jeans, La Romana, Gioelia Cremeria, Kronburger, Taksim, Boss Miniburgers, Extrabite, Pep & Pepper.



Din 21 octombrie 2020 până în prezent, a adunat multe aminitiri faine alături de brașoveni la peste 50 de evenimente cu tematici diferite si cu promisiunea ca acestea să continue și-n anii ce urmează. Anul acesta împărtășim bucuria aniversării prin fapte bune pentru comunitate!



AFI Brașov a ales să-și doneze ziua de naștere pentru a marca aniversarea de 1 an la Brașov, sponsorizând Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov pentru renovarea zonei de prelucrare a sângelui recoltat.



Această zonă este una dintre cele mai importante din centrul de transfuzie și necesită o renovare structurală pentru a se asigura securitatea transfuzională a componentelor sangvine. Încăperile nu au mai fost renovate de peste 20 de ani, ci doar igienizate în mod constant pentru ca centrul să poată procesa sângele recoltat în condiții optime de igienă, dar renovarea a devenit impetuos necesară, deoarece numărul componentelor prelucrate și volumul sângelui donat a crescut. Lunar la Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov se înregistrează aproximativ 1300 de donatori.





Este nevoie de o zonă mai spațioasă, conformă ultimelor standarde de igienă, echipare și tehnologie care să permită fluxul logistic necesar și spațiul necesar pentru noile centrifugi de ultimă generație ce urmează să ajungă până la finalul acestui an în centru.



Și pentru că zilele de naștere ar trebui să însemne aminitiri faine, AFI Brașov va împărtăși bucuria aniversării cu 21 de brașoveni născuți în 21 octombrie cu 21 de torturi oferite CADOU prin intermediul unui concurs organizat pe contul de facebook al centrului comercial. Torturile vor fi pregătite special pentru această ocazie de partenerul Zoomserie Brașov și vor fi livrate chiar de echipa mall-ului.