Adrian Veștea și Liviu Butnariu, la Mix Actual

"Rudele ți le dă Domnul, finul îl alegi tu! Și eu sunt pretențios în alegerile mele" - Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, despre cel pe care îl girează să-i fie urmaș la Primăria Râșnov. Cu tot: inimă, rațiune, implicare, credință.Liviu Butnariu nu are scris în CV "finul lui Adrian Veștea", dar spune că această postură îl onorează și îl obligă. Ștacheta e sus, dar nu se teme de mitul Veștea, că doar tot învățăcelul vrea să-și întreacă maestrul.Dani, băiatul lui Adrian Veștea i-a spus deja la ce se poate aștepta ca primar și i-a trasat și sarcină: terenul de sport de la școală. Nu l-a văzut el pe tata prea mult pe acasă , dar e mândru de el. L-a întrebat el și pe Iohannis cum e să fii președinte.Deci, cu consilierii, Liviu Butnariu pornește bine. Nașul l-a convins să intre în politică, dar asta a fost demult, pe când avea doar 22 de ani. Toți de la organizația tinerilor liberali erau prieteni. Și da, e discret, vorbește mai puțin - e inginer, doar! - și are credința că pentru un om vorbesc în primul rând faptele.Râșnovenii sunt cei care știu cel mai bine ce lasă în urmă. Și tot ei vor decide ce are înainte. Râșnovean get-beget, cu bunici la Râșnov, contează pe ai lui. A fost șagunist și TCM-ist și nu a locuit decât la Râșnov.A făcut mereu naveta, aici a fost director ani buni, președinte de partid și viceprimar, aici este soția medic de familie, aici îi cresc copiii- care au azi 6 și 10 ani și li se pare WAW postura de primar, în care l-au admirat pe nașul.Umăr la umăr, întru " treabă chibzuită", Adrian Veștea și Liviu Butnariu. La Mix Actual.