„Adoptă un ţăran”... cu gust! Gospodarii pot fi întâlniți zilnic, la Okianoteca

Descriere foto: La Okianoteca, în spaţiul fostei Librării Okian, membrii comunității „Adoptă un ţăran” își prezintă zilnic produsele; Sursa: bzb.ro



Plăcinte făcute „ca la mama acasă”, proaspete şi pline de gust şi umplutură, brânzeturi şi mezeluri gustoase, dulceţuri în care regăseşti gustul copilăriei. Pe toate acestea, dar şi altele le oferă zeci de gospodari din comunitatea „Adoptă un ţăran”.



Este un proiect care a pornit de la Braşov, în luna martie 2016, după o discuţie între trei prieteni şi de la dorinţa Adrianei Hetti Benedek de a cumpăra o brânză „bună”, diferită de ce există în magazine, ambalată, etichetată.



„Chiar aş fi dorit să văd de unde vine brânza asta şi atunci am zis hai să facem o iniţiativă, să identificăm gospodarii autohtoni. Nu micii producători, mai degrabă gospodarii de subzistenţă. Am început cu o gospodărie din Întorsura Buzăului, de unde părinţii mei cumpărau de 7 ani brânza. Am vizitat-o, am văzut cum se face produsul şi am făcut o postare pe pagina de facebook „Adoptă un ţăran”. A avut undeva la 2.000 de distribuiri în nici 24 de ore şi mi-am dat seama că proiectul ar avea potenţial şi am început să mergem din uşă în uşă să vizităm gospodarii care ni se recomandau”, a explicat Hetti Adriana Benedek.



Uşa deschisă pentru oricine, una dintre condiţiile intrării în program



Toţi cei care sunt în prezent în acest program au fost verificaţi şi primesc pe oricine doreşte să meargă să-i viziteze, ba chiar şi să-i ajute „în bătătură”. De altfel, a primi vizitatori este una dintre condiţiile intrării în program. De-a lungul anului chiar sunt organizate acţiuni de voluntariat, în care cei care vor merg să-i ajute pe cei ce au nevoie în gospodărie, aceasta fiind partea de socializare, de interacţiune a programului.



„Avem gospodării adoptate de 20-30 de oameni, care cumpără de unul sau 2 ani produse de la ei. De asta se şi numeşte «Adoptă un ţăran», pentru că e o legătură, e latura asta socială care ne lipseşte, nu e doar partea comercială. Aşa, mergi şi cumperi şi poate ai uitat. Dar, în acest caz, vezi omul, îl poţi vizita, unii dintre ei au rămas atât de buni prieteni că se vizitează de sărbători. Practic s-a format o comunitate”, a explicat coordonatoarea proiectului.



În curând, cu toţi producătorii nou-vizitaţi, „Adoptă un ţăran” va ajunge la aproximativ 100 de astfel gospodari.



Carte şi produse autentice românești la Okianoteca, pe Mureșenilor!



Gospodarii şi ale lor produse pot fi găsiți/găsite pe reţelele de socializare.



O parte dintre produse pot fi aflate, de două luni, şi pe strada Mureşenilor, la Okianoteca, în spaţiul fostei Librării Okian, care acum a căpătat un nou suflu. Astfel, pe lângă carte, vizitatorii pot găsi şi diverse produse tradiţionale autohtone românești.



„Noul concept a debutat la 1 martie. Din păcate, cartea în România nu se mai bucură de un foarte mare interes, aşa că am schimbat puţin direcţia şi ne-am asociat cu proiectul «Adoptă un ţăran», care pune laolaltă cultura şi produsele tradiţionale cu obiceiurile tradiţionale. O parte importantă o reprezintă evenimentele, conferinţele, dezbaterile, atelierele pentru copii organizate pe parcursul săptămânii”, a explicat Florin Ifrim, administrator.



Comunitatea „Adoptă un ţăran” organizează, de-a lungul anului, mai multe târguri mari, iar primul dintre acestea va avea loc în 1 iunie 2019, în curtea Bisericii Sfântul Nicolae, din Șchei, la care vor fi prezenţi peste 40 de producători, dar şi meşteşugari.