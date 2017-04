Braşovenii sunt invitaţi să „adopte” un consilier!

Potrivit unui comunicat transmis de Asociaţia Pro Democraţia, motivul pentru care este implementat acest proiect este că „activitatea consilierilor locali braşoveni este încă o necunoscută pentru cetăţeni. Sunt 27 de consilieri ai municipiului Braşov, dar doar consilierii care au devenit viceprimari sunt mai vizibili ca activitate. Rapoartele de activitate sunt rare, nu am identificat comunicate de presă sau informaţii prin care noii consilieri locali au stabilite zile şi ore de audienţă sau date de contact şi puţini consilieri locali folosesc social media pentru a comunica cu cetăţenii. Mai mult, şedinţele comisiilor Consiliului Local Braşov sunt şedinţe închise şi nu există o dezbatere reală a regulamentelor de interes local, pe care consilierii le pot prezenta cetăţenilor”.Timp estimat de lucru: 2 ore/ săptămână , pe parcursul perioadei de monitorizare de 10 luni.Profilul voluntarului : are peste 16 ani (pentru 16-18 ani trebuie acordul unui părinte), are atitudine nepartizană, este utilizator de social media (FB) și poate naviga pe internet.Activitatea voluntarilor va începe la sfârşitul lunii aprilie, prin participarea la un seminar de instruire în cadrul căruia se va prezenta metodologia de monitorizare. Monitorizarea Consiliului Local se va desfăşura în perioada 1 mai 2017 – 28 februarie 2018.Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation.