Actrițele Alina Șerban și Andra Guți și regizorii Radu Muntean și Ioana Uricaru – invitații Les Films de Cannes à Brașov

Descriere foto: Sursa: Les Films de Cannes à Brașov

Astăzi, 1 noiembrie, începe a doua ediție Les Films de Cannes à Brașov. Brașovenii vor avea ocazia să-i cunoască pe regizoarea Ioana Uricaru, regizorul Radu Muntean și pe actrițele Alina Șerban și Andra Guți. Festivalul debutează în prima zi la Centrul Cultural Reduta, de la ora 19:30, cu filmul Seule a mon mariage de Marta Bergman, singura prezență ‘românească’ cu un lungmetraj în ediția 2018 a festivalului de la Cannes. După proiecție, Alina Șerban va intra în dialog cu publicul prezent în sală.



În călătoria pe care a întreprins-o prin satele din Moldova alături de regizoarea de origine română Marta Bergman, Alina a avut inspirația, pe drumul de întoarcere de la Clejani, să se abată printr-un sat în care avea rude îndepărtate. Întâmplarea, care a dus la găsirea locului de filmare, a sporit temporar numărul locurilor de muncă din sat și, tot acolo, regizoarea a găsit două din interpretele neprofesioniste alături de care Alina joacă în film. Iubitorii tarafului din Clejani au ocazia să o vadă în Seule a mon mariaje pe Viorica – și să asculte o extraordinară coloană sonoră semnată de Vlaicu Golcea.



Vineri, pe 2 noiembrie, Les Films de Cannes à Brașov continuă la Centrul Cultural Reduta cu două proiecții ale celui mai recent film realizat de Radu Muntean - Alice T. - și prezentat în cadrul secțiunii Avanpremierele românești ale toamnei de la Les Films de Cannes a Bucarest 2018. Co-producția România-Franța-Suedia, o are ca protagonistă pe tânăra Andra Guți, în rolul unei fete de 17 ani cu o adolescență complicată – rol pentru care actrița a câștigat premiul pentru interpretare la Festivalul de Film de la Locarno. De la ora 12:00 va avea loc o proiecție specială cu filmul Alice T. dedicată elevilor și organizată în cadrul proiectului Școala altfel, urmată de discuții cu cei doi invitați - regizorul Radu Muntean și actrița principală Andra Guți.



Echipa filmului va participa și la proiecția pentru public, din aceeași seară, de la ora 18:00. Cinema One va găzdui pe 3 noiembrie, de la ora 18:00, o proiecție specială cu filmul Lemonade, de Ioana Uricaru – de asemenea parte din secțiunea Avanpremierele românești ale toamnei.



La finalul proiecției, publicul va putea discuta cu regizoarea. Lemonade este un thriller captivant despre visul american și spune povestea Marei, o tânără de 30 de ani care pleacă în America cu viză pentru un loc de muncă ca asistentă.



Ioana Uricaru a absolvit cursurile Academiei de Teatru şi Film din Bucureşti şi deține un doctorat în studii critice, la Universitatea din South California, Los Angeles. Din 2015, locuiește în Statele Unite unde are o carieră didactică universitară. Înaintea debutului în lungmetraj cu Lemonade, a co-regizat filmul colectiv episodic Amintiri din Epoca de Aur şi a realizat filme de scurt metraj. Lemonade a debutat anul acesta la Berlinală, și a primit șase premii în festivaluri internaționale, printre care premiul pentru regie la Sarajevo Film Festival.



Programul festivalului include și proiecții cu marile premii de la Cannes, filmele premiate cu Palme d’Or și Camera d’Or: Shoplifters, de Hirokazu Kore-Eda, sâmbătă, 3 noiembrie, de la ora 15:30 și, respectiv, Girl, de Lukas Dhont, pe 4 noiembrie de la ora 20:00 – ambele la Centrul Cultural Reduta.



O proiecție specială cu filmul O vară de neuitat, de Lucian Pintilie, va avea loc pe 3 noiembrie, de la ora 18:00 la Reduta - o proiecție omagiu adusă regizorului în anul dispariției sale. Accesul la această proiecție este liber.



Prețul biletelor la Centrul Cultural Reduta este de 10 lei și 15 lei – conform programului de proiecții de la casieria Centrului Cultural Reduta. Tarifele pentru proiecțiile de la Cinema One pot fi consultate pe site-ul și aplicația Cinema ONE sau la casieria cinematografului.



Programul complet al proiecțiilor:



Joi, 1 nov.

Centrul Cultural Reduta



19:30 | SEULE À MON MARIAGE, de Marta Bergman (2018, 121 min, BE).ACID, Cannes 2018. În prezența actriței Alina Șerban



Vineri, 2 nov.

Centrul Cultural Reduta



12:00 | ALICE T., de Radu Muntean (2018, 105 min, RO, FR, SE). Cea mai bună actriță - Locarno IFF. În prezența regizorului – proiecție specială pentru elevi în cadrul Școala altfel. –acces pe bază de invitație



18:00 | ALICE T., de Radu Muntean (2018, 105 min, RO, FR, SE). Cea mai bună actriță - Locarno IFF. În prezența regizorului



20:15 | DOGMAN, de Matteo Garrone (2018, 102 min, IT). Premiul pentru interpretare masculină, Cannes 2018



Sâmbătă, 3 nov.

Centrul Cultural Reduta



15:30 | SHOPLIFTERS, de Kore-Eda Hirokazu (2018, 121 min, JP). Palme d' Or, Cannes 2018



18:00 | O VARĂ DE NEUITAT de Lucian Pintilie (1994, 82 min, RO, FR)



20:00 | BURNING, de Lee Chang-Dong (2018, 148 min, KR). Premiul FIPRESCI, Cannes 2018 + Cinema One



18:00 | LEMONADE, de Ioana Uricaru (2018, 88 min, RO, CA, DE, SE). Selecție Panorama, Berlin 2018. În prezența regizoarei



Duminică, 4 nov.

Centrul Cultural Reduta



14:00 | BORDER, de Ali Abbasi (2018, 108 min, SE, DK). Premiul Un Certain Regard, Cannes 2018



16:30 | OUR TIME, de Carlos Reygadas (2018, 173 min, MEX, FR, GER, OLA, SUE). În competiție, Veneția 2018. În prezența regizorului Carlos Reygadas și a actriței Natalia Lopez



20:00 | GIRL, de Lukas Dhont (2018, 105 min, BE). Caméra d'Or, Cannes 2018. Premiul pentru interpretare și Premiul FIPRESCI în Un Certain Regard



Filmele sunt proiectate în versiune originală și subtitrate în limba română. Shoplifters și Climax sunt distribuite în România de Independența Film.

Detalii: www.filmedefestival.ro.