Acțiuni la Brașov, pe 5 decembrie, de Ziua Internaţională a Voluntariatului

Descriere foto: Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Voluntariatului, astăzi, începând cu ora 18.00, în mall-ul Coresi din Braşov, se vor prezenta tehnici de acordare a primului ajutor medical de către voluntari. Totodată, vor fi premiaţi şi cei mai implicaţi voluntari; Sursa: bzb.ro



Din suflet, pentru semeni: 5.247 de misiuni de urgenţă ale voluntarilor, la Braşov. Astăzi vor fi premiaţi voluntarii cu cele mai multe intervenţii!





5 decembrie este Ziua Internaţională a Voluntariatului, iar ISU Braşov este una din instituţiile care se bucură de colaborarea celor mai mulţi voluntari.



„În fiecare an am avut un număr de aproximativ 40-50 de voluntari. Este un program care se numeşte «Voluntar din pasiune», iar cei care au împlinit vârsta de 16 ani pot să opteze pentru acest program. Învaţă lucruri interesante, sunt mai multe module pe care le vor parcurge şi bineînţeles că vor ajunge să lucreze şi să intervină în misiunile de salvare a persoanelor şi nu numai, alături de colegii noştri. Altruismul, implicarea activă în misiunile pentru salvarea vieţii oamenilor şi determinarea de care dau dovadă colegii noştri voluntari ne obligă să-i preţuim şi ne dă încredere şi speranţă că acest program de voluntariat se va dezvolta tot mai mult în viitor.



Activitatea de voluntariat în cadrul Inspectoratului a început timid în vara anului 2016, în urma unei campanii de informare menite să dea şansa doritorilor să lucreze în slujba comunităţii alături de serviciile de urgenţă profesioniste. În cei trei ani de activate, voluntarii din cadrul ISU Braşov au participat la un număr de 5.247 de misiuni alături de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă”, a explicat maiorul Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului - ISU Braşov.





Voluntarii parcurg mai întâi o etapă în care învaţă tot ce este necesar pentru acordarea primului ajutor în diverse situaţii de urgenţă, după care participă la misiuni, alături de personalul ISU Braşov.



„Colaborăm foarte bine cu voluntarii, sunt bineveniţi de când au ajuns prima oară la noi. Sunt situaţii complexe în care chiar avem nevoie de ajutorul lor. Ne ajută la intervenţii, ei primesc experienţa de care au nevoie în viitor, iar noi ajutorul care e binevenit. Se pregătesc continuu şi le dorim multă baftă în continuare, să fie alături de noi”, a declarat şi plutonierul adjutant şef Nicolae Oprean, comandant de echipaj.



Ca să devii voluntar la ISU trebuie să ai între 16 şi 65 de ani, să fii apt din punct de vedere medical, să nu fi suferit o condamnare pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie, să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar ISU. În plus, sunt binevenite anumite calităţi. „Este nevoie de o oarecare condiţie fizică pentru a face faţă tuturor probelor pe care noi le trecem în timpul unor intervenţii. Unii oameni sunt mai robuşti şi este nevoie de forţa noastră pentru a-i imobiliza sau este necesar să cărăm diferite obiecte, aparatura, la fel, are o anumită greutate, dar, oarecum, te ajută şi condiţia fizică”, a mai explicat Patricia Moraru.



Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul IGSU sau de pe site-urile inspectoratelor judeţene.