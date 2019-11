Acțiuni la Brașov de „Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului”

Descriere foto: Un exerciţiu inedit a avut loc miercuri, în parcul central din brașov. Ce lucruri cred copiii că li se cuvin: „Nutriţie, familie, educaţie şi timp liber”, crede un băieţel; Sursa: bzb.ro



20 noiembrie reprezintă Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, iar micuţii din zilele noastre îşi cunosc tot mai bine drepturile. Pentru a marca această zi, Direcţia de Asistenţă Socială Braşov a organizat o întâlnire în Parcul central „Nicolae Titulescu” din Braşov, unde copiii au putut să se joace şi să afle mai multe despre lucrurile care li se cuvin.



„Nu puteam rata acest moment fără să organizăm o mică activitate. Este o activitate în care, pe lângă un balon simbol pe care-l primesc, copiii şi trecătorii sunt invitaţi să-şi exprime o opinie”, a explicat purtătorul de cuvânt al DAS Braşov, Monica Chelban.



Micuţii de la şcolile braşovene care au răspuns chemării şi au venit în parc după ore, au colorat, s-au jucat şi au învăţat lucruri noi despre drepturile pe care le au. „Eu ştiu că fiecare copil are dreptul de a avea o familie”, a spus un copil. „Am auzit despre drepturile copilului şi chiar am desenat aici ceva cu drepturile copilului. Am scris pe fiecare faţă a jucăriei câte un drept: nutriţie, familie, educaţie şi timp liber”, au fost cuvintele unui alt băieţel.



Dacă, la începutul secolului trecut, copiii erau folosiţi la diferite munci, unele chiar extrem de solicitante din punct de vedere fizic, lucrurile s-au schimbat radical în ultima sută de ani. Acum copiii îşi cunosc foarte bine drepturile şi chiar vin de multe ori cu idei pentru lista de drepturi.