Acțiune de ecologizare, sâmbătă, la Cotul Donului! Voluntarii invitați să se alăture

Descriere foto: Iubitorii naturii sunt invitaţi să participe, sâmbătă, 30 noiembrie 2019 la o acțiune de ecologizare în zona Cotul Donului. Plecarea spre obiectiv se va face din parcarea de la Magnolia Shopping Center, din cartierul Răcădău, la ora 09:45; Sursa: bzb.ro



Iubitorii naturii sunt invitaţi să participe, sâmbătă, 30 noiembrie 2019 la o acțiune de ecologizare în zona Cotul Donului. Invitația este adresată tuturor celor dornici să se implice și să ajute la asigurarea unui mediu înconjurător mai curat.



Întâlnirea are loc în parcarea de la Magnolia Shopping Center, din cartierul Răcădău, la ora 09:45.



„Sâmbătă, 30 noiembrie 2019 are loc Ecologizarea de la Cotul Donului, mai ales în zona parcărilor unde sunt prezente multe deșeuri. Întâlnirea de plecare are loc în parcarea Magnolia Brașov la ora 9:45, în zona intrării, pe partea stângă. Vor fi deja saci și manuși pentru fiecare, dar și locuri în mașini, însă dacă ai și tu, nu strică”, a lansat invitația pentru voluntari, Horațiu Stoica, unul dintre organizatori.



Voluntarii care întârzie sau doresc să meargă direct la locație sunt așteptați în zona parcărilor de la Cotul Donului, până la ora 13:00.