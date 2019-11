Acțiune a polițiștilor brașoveni: 113 permise de conducere reținute în 4 zile

Descriere foto: În perioada 13 noiembrie – 17 noiembrie 2019, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave; Sursa: transilvania365.ro



113 permise de conducere reținute de polițiștii brașoveni în 4 zile!



În perioada 13 noiembrie – 17 noiembrie 2019, polițiști rutieri și de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au organizat și desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.



Obiectivele acțiunii au fost: impunerea respectării regimului legal de viteză; combaterea indisciplinei pietonilor și a abaterilor săvârșite de către aceștia; acordarea priorității de trecere vehiculelor cu acest drept și a pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumurilor publice; depistarea și sancționarea celor ce conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice.



În cadrul acțiunii au fost angrenați un număr de 257 de polițiști rutieri și de ordine publică, care au aplicat 843 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 193.000 lei.



Dintre amenzile aplicate 402 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză , 23 pentru neacordare prioritate pietoni, 46 pentru nerespectarea normelor rutiere de către bicicliști, 26 pentru abateri săvârșite de către pietoni, 25 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea, iar 38 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.



În același timp polițiștii au reținut în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, un număr de 113 permise de conducere, au retras 25 de certificate de înmatriculare și au constatate 14 infracțiuni la regimul circulației rutiere (punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice).