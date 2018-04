Aceste produse cosmetice nu trebuie să-ţi lipsească sezonul acesta

Machiajul nu mai este, de multă vreme, un simplu ritual de Înfrumuseţare. Machiajul ne defineşte personalitatea şi transmite, prin toţi porii, starea noastră de spirit. De aceea, produsele cosmetice pe care le cumpărăm, nu mai sunt doar o necesitate.Spune-i unei femei că a aparut un nou ruj mat şi îşi va dori instant să îl aibă şi ea în trusa de machiaj. Tentaţia este mare, dar cine poate să te condamne?Buzele tale, intens colorate, tenul catifelat, genele telescopice, pomeţii atent conturaţi – toate acestea oferă încredere oricărei femei şi o ajută să se simtă mai frumoasă ca oricând.Specialiştii Melkior ne dezvăluie care sunt cele mai în vogă produse cosmetice ale acestui sezon! Câte dintre acestea se regăsesc deja în trusa ta de machiaj?Luciurile de buze au lipsit, pentru o perioadă, din lumina reflectoarelor, dar iată-le că revin, mai fresh ca niciodată.Desigur, rujurile mate rămân în continuare la fel de populare, ba chiar se reinventează de la sezon la sezon, dar luciurile de buze au revenit în modă în cel mai potrivit moment.Sezonul acesta se poartă naturaleţea, mai mult ca niciodată, astfel încât poţi să optezi pentru un machiaj ,,no makeup”, chiar şi pentru o seară petrecută în oraş.Alege produse cosmetice foarte lucioase, care să ofere un volum impresionant buzelor tale. Încearcă noile luciuri de buze Ultrashine de la Melkior. Textura acestora este uşoară şi confortabilă, fără să lase o senzaţie lipicioasă.Strălucirea este cuvântul cheie al acestui sezon. Achiziţionează-ţi produse cosmetice iluminatoare şi aplică-le din abundenţă pe pomeţi, tâmple şi frunte. Mizează pentru luminozitate din abundenţă şi vei avea numai de câştigat. Tenul tău va părea mult mai tânăr şi chiar şi nopţile nedormite de vară vor fi mascate cu succes.Încearcă pudrele irizate din gama de produse cosmetice Melkior.Dacă îţi doreşti un machiaj foarte natural, această pudră se aplică uscată. Dacă vrei să conturezi un look dramatic, de seară, foloseşte aplicatorul umed şi oferă chipului tău o strălucire foarte intensă.Machiajul cat eyes nu se va demoda niciodată.Sezonul acesta ne oferă şansa de a da frâu liber imaginaţiei – uită de momentele în care îţi era teamă să nu greşeşti. Este cool să fii diferită şi unică!Mai mult, primăvara aceasta ne propune machiajul cat eyes realizat invers – trasează liniile pe pleoapele inferioare şi obţine un look foarte retro, specific anilor 80’. De aceea, tuşul de ochi şi creioanele dermatografe sunt produse cosmetice care nu trebuie să-ţi lipsească din trusa de machiaje.În ceea ce priveşte tuşul de ochi, alege o variantă rezistentă şi pe care să o poţi folosi cu uşurinţă. Indiferent că vorbim de variantele cu pensula subţire, de produsele cosmetice de tip creion sau de variantele cake, sigur vei găsi o soluţie care să ţi se potrivească.Referitor la creioanele dermatografe, încearcă şi culori foarte puternice şi realizează un machiaj care te invită la distracţie.