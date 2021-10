ABC-ul asigurărilor: Cum alegi pachetul care ți se potrivește cel mai bine și de ce este indicat să apelezi la un broker

Într-o lume în continuă transformare, tot mai accelerată în ultimii ani, în care progresul aduce, pe lângă bunăstare, și riscuri de tot felul, asigurările au devenit parte integrantă a vieților noastre. Fie că vorbim despre asigurări de viață, de sănătate sau de călătorie, fie că vorbim despre asigurări corporate, care ne pun la adăpost afacerile sau locurile de muncă, plasa de salvare pe care o oferă o poliță de asigurare în cazuri extreme poate face de multe ori diferența între viață și moarte.



Piața din România abundă de companii de asigurări și de oferte de polițe, care asigură tot felul de riscuri și care vin cu formule variate pentru nevoile tot mai diversificate ale persoanelor fizice sau juridice. În acest context, alegerea unei polițe sau a polițelor de asigurare care să se potrivească cel mai bine nevoilor noastre și care să ne protejeze cel mai bine în caz de necesitate poate fi dificilă.



Fiecare dintre noi ar trebui să aibă cel puțin o asigurare, mai ales că unele dintre ele sunt obligatorii (RCA, asigurarea locuințelor). În plus, există meserii în România care nu pot fi profesate dacă cel care le prestează nu încheie o asigurare de răspundere profesională, numite și de malpraxis. Doctorii, farmaciștii, avocații, arhitecții, transportatorii sunt doar câțiva dintre specialiștii din România care nu-și pot exercita profesia dacă nu au o asigurare încheiată.





Cum alegi cel mai potrivit pachet de asigurări







În cazul celorlalte asigurări, fiecare dintre noi ar trebui să găsească pachetul de asigurări care se potrivește cel mai bine nevoilor sale și bugetului său. În cazul în care suntem obligați de job să călătorim mult, de exemplu, este mai mult decât necesară o asigurare de călătorie. Dar într-o călătorie pot apărea și evenimente neplăcute, este indicat ca aceasta să fie combinată cu o asigurare de sănătate sau de viață.



Dacă la birou avem o funcție cu o responsabilitate foarte mare, de director general de exemplu, este indicată încheierea unei asigurări de răspundere a managerilor. O companie cu mulți angajați ar trebui să cumpere o asigurare de răspundere a angajatorului față de angajați, iar companiile care activează în domeniul IT ar fi imperios să-și procure polițe de asigurare cyber, care le pot pune la adăpost de atacurile cibernetice tot mai frecvente.



Desigur, atunci când decizi să-ți faci o serie de asigurări și începi să faci o documentare a ofertelor disponibile pe piață și a companiilor de asigurări, își dai seama că nu știi ce poliță să alegi. Fiecare companie vine cu oferte tentante, atât ca preț, cât și ca risc asumat, astfel încât alegerea cea mai potrivită devine foarte greu de făcut.



În general, și nu doar în cazul asigurărilor, tendința este să alegi polița cu prețul cel mai mic. Specialiștii spun însă că acesta nu este criteriul cel mai important și că produsul achiziționat ar trebui să fie cel care îți oferă varianta cea mai bună de despăgubire pentru riscurile pentru care vrei să te asiguri. Iar conceperea unui pachet personalizat este soluția cea mai bună, pentru a acoperi complet nevoile clienților.



Leader Team Broker (LTB), una dintre cele mai inovatoare companii de brokeraj de asigurări din România, a primit de-a lungul anilor mai multe premii de inovație și de creativitate, care certifică faptul că este un broker de asigurări cu un model unic de business pe piața locală.







De ce să apelezi la un broker de asigurări





După 15 ani de prezență pe piața asigurărilor din România, fondatorul Leader Team Broker, Răzvan Rusu, spune că industria brokerajului în asigurari va continua să se dezvolte și va deține 85% din piață în următorii 5 ani, pentru că o societate de asigurări nu poate face ceea ce face un broker, și anume să creeze un produs care să se muleze pe nevoile clientului și să acopere riscurile specifice într-un domeniu specific. Potrivit lui Rusu, posibilitățile de inovare pe piața asigurărilor sunt infinite, în condițiile în care românii dau de zece ori mai puțini bani pe asigurări față de cei din vestul Europei.



”Firmele din România înțeleg din ce în ce mai bine cum să se protejeze, economia va crește, iar capacitatea oamenilor de a înțelege importanța asigurărilor este mai mare. Educația financiară pe care o fac tinerii astăzi, și de care noi n-am avut parte, începe să se simtă, oamenii încep să-și protejeze și sănătatea și viața, nu numai mașina, începem să știm ce să facem cu banii pe care îi câștigăm, cât punem de-o parte, cât alocăm pentru anumite servicii, cât alocăm pentru asigurări. La persoane fizice, gradul de penetrare va crește în următorii ani. Dacă până acum își făceau CASCO și RCA și unii își asigurau și locuința, anul următor vor avea și o poliță de asigurare de sănătate, o asigurare de viață, poate și o poliță de răspundere personală”, spune Răzvan Rusu.



Pentru a oferi clienților cele mai înalte standarde, Leader Team Broker a adus în România soluții inovatoare, pe care le-a adaptat pieței locale. Analizând riscurile, LTB concepe strategia de asigurare și implementează soluțiile potrivite fiecărui client.



Totodată, Leader Team Broker are parteneriate semnate cu piața internațională și poate găsi soluții de asigurare pe piața Lloyd’s pentru aproape orice tip de risc, o piață de asigurări excepțională, a cărei istorie începe din 1688. Piața Lloyd’s este cotată cu calificativul “A+” de agențiile independente de rating Standard & Poor’s și Fitch Ratings, și cu rating “A” de către A.M. Best.







Ce polițe de asigurări oferă Leader Team Broker





Leader Team Broker oferă o gamă largă de produse de asigurare, de la asigurări obligatorii, precum asigurările RCA sau PAD, până la asigurări pentru IMM-uri ori alte riscuri complexe în cazul clienților persoane juridice. Prin cele două divizii dedicate - divizia de retail și divizia corporate, LTB oferă o paletă largă de produse și servicii specifice fiecărui nevoi în parte, produse de asigurare dezvoltate împreună cu companiile de asigurări locale și internaționale.







Asigurări persoane fizice:







l Asigurarea RCA



l Asigurarea CASCO



l Asigurarea de locuințe



l Asigurarea de sănătate privată iDoctor



l Asigurarea de călătorie



l Asigurarea de viață



l Asigurarea pentru copii



l Asigurarea Best Doctors



l Asigurarea internațională de sănătate (AXA, Bupa, Cigna, Generali)



l Asigurarea de biciclete



l Asigurarea de răspundere



l Asigurarea de accidente







Asigurări persoane juridice:





l Asigurări de sănătate private – iDoctor

l Asigurări internaționale de sănătate (AXA, Generali)

l Asigurări de răspundere profesională pentru companiile IT

l Asigurare pentru atacuri cibernetice (Cyber Risk)

l Asigurarea auto flote (RCA și CASCO)

l Asigurări de bunuri, clădiri și echipamente

l Asigurări de răspundere (malpraxis, civilă generala etc.)

l Asigurări pentru angajați (sănătate,viață, travel etc.)

l Asigurarea CMR și CARGO

l Asigurare de credit comercial

l Asigurări agricole și de animale

l Asigurarea obiectelor de artă.