A XV-a ediţie a Fasching-ului - Sărbătoarea Clătitelor, la Prejmer

În ele cei prezenți îi vor putea vedea pe „mire”, „mireasă”, „mama slabă”, „mama grasă”, dar şi alte personaje. În fapt, toţi tineri mascaţi, cu talente culinare. Ineditul din acest an va sta şi în modul în care vor fi carele.„În premieră, încercăm să aducem Titanicul, la Prejmer, anul acesta. Vom avea o caravană care va reprezenta Titanicul, Titanicul scufundat”, a explicat administratorul public al localităţii, Mihai Apafi.Faschingul este un eveniment iniţiat odinioară de comunitatea săsească. „Faschingul este o sărbătoare menită să alunge duhurile iernii şi frigul. Pe vremuri însă, era şi o ocazie de petrecere, pentru băieţii care urmau să plece la oaste. Are loc înainte de Lăsata Secului”, a explicat viceprimarul Prejmerului, Bogdan Loredan.Pe lângă clătite, cei prezenţi se vor putea delecta şi cu bunătăţuri tradiţionale, printre care brânzeturi şi preparate din carne, dar şi dulceţuri de casă. Vor fi aproape 90 de standuri, din care 44 doar cu clătite.Cu RAT-ul 520 la PrejmerBraşovenii pot ajunge la Prejmer cu autobuzul RATBV cu numărul 520, cu plecare din capătul de linie Triaj, programul lui fiind disponibil pe site-ul ratbv.ro ............................................................................................................................................................Ritualul simbolizeaza triumful luminii asupra întunericului, prevestirea soarelui primăverii și alungarea iernii. Mai mult, se pare că drumul caruței, al carelor alegorice prin sat, oglindește periplul numeroșilor sași dinspre landurile germane, către Transilvania!Cu o seară înaintea paradei, tinerii se întâlnesc pentru a-și confecționa măștile pentru a doua zi. Dimineața, cete de feciori mascați colindă satul călare!Personajele centrale sunt mirele și mireasa, persoane care vor sta la loc de cinste in alai, preotul și babele. Din alai mai fac parte acordeoniști, toboșari, trompetiști mascați, majorete!Împreună, cu toții marchează poveștile de viață, precum nunta ori înmormântarea, care au avut loc și pe durata îndelungatei calătorii. În nelipsita căruță cu sobă tinerii pregătesc clătitele, pe care le împart în drumul lor prin sat consătenilor și turiștilor.În timpul periplului lor prin sat, tinerii obișnuiesc să fure în asa zisa închisoare fete din sat, pe care părinții trebuie să le răscumpere.Alaiul pleacă din centrul comunei duminica, în jurul orei 11:00 și strabate in lung și în lat întreg satul pentru a da de știre întregii comunități faptul că primavara se apropie!......................................................................................................- Plecarea din curtea Școlii Gimnaziale Prejmer.Dansul măștilor începe la ora 12:00 la scena din centrul localității.Animatori: Trupa Magic Puppet și actor- păpușar Cristina Voicu.Clovnii Fasching-ului sunt bucuroși că și-au încheiat cu bine misiunea: copiii și-au pregatit cu entuziasm măștile și costumele pentru distracție, iar acum își așteaptă vizitatorii cu premii dulci și baloane!