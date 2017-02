A şasea ediţie a Maratonului Zăpezii la Râşnov

Maratonul Zăpezii Isostar – Râșnov este un eveniment unic în România, o probă a curajului în condiții de iarnă, la temperaturi negative, pe asfalt dar și pe zăpadă. Se va alerga într-un peisaj impresionat, este vorba despre zona istorică și turistică a Râșnovului, un cadru natural unic, unde pot fi admirate Cetatea Medievală Râșnov, Complexul Național de Sărituri cu Schiurile, Valea Glăjeriei, dar mai ales masivele muntoase Piatra Craiului, Postăvaru, Măgura Codlei și Parcul Natural Bucegi. Ţi se va tăia respiraţia cand vei simţi aerul rece ce vine dinspre munte, dar să nu te sperii, va fi un semn că te apropii din ce in ce mai mult de Masivul Bucegi – Vârfurile Bucşoiu şi Omu, marea provocare a maratoniştilor”, explică președintele Clubului Sportiv Eco Alpin, Vasile Dogaru – inițiator al maratonului, care a făcut parte din prima expediție integral românească ce a escaladat vârful Everest, în 2003.Proba de maraton – 42,195 kmProba de 30 de kmProba de semimaraton – 21 kmProba de maraton stafeta– stafeta de 42 x 1km, în care 42 de copii, elevi ai școlilor generale din Râșnov, vor alerga câte 1km, având ca ștafetă un tricolor.– stafeta de 10 x 4,2km, în care 10 copii vor alearga în ștafetă câte 4,2km, la care participa şi o stafeta din Brașov.„Competiția face parte din ciclul de maratoane istorice „Din dragoste pentru România și istoria ei”, pe care maratoniștii le aleargă în fiecare an în locuri cu semnificație istorică din România, cu scopul de a transmite generațiilor tinere, respect și recunostință pentru înaintașii noștri care au luptat pentru a-și apăra țara”, spune Ilie Roșu, unul dintre iniţiatorii evenimentului, maratonist care are în palmares 169 de maratoane, din care 159 alergate cu steagul României în mâini (în total, peste 6.500 de kilometri).Înainte de start se va păstra un moment de reculegere în memoria sportivilor care au alergat în ciclul de maratoane istorice „Din dragoste pentru România şi istoria ei”: Gheorghe Moșion, Mariana Bazavan, Cornel Misca și Costică Ciriteanu.Startul va fi dat de către primarul orașului Râșnov și va fi precedat de un moment solemn, intonarea imnului național.„Ne bucurăm să fim gazda acestui eveniment sportiv inspirațional, ajuns deja în al 6-lea an de organizare. Vom continua să susținem astfel de inițiative frumoase, care ne invită la o viață sănătoasă, trăită prin sport și mișcare în natură“, afirmă Viceprimarul oraşului Râşnov , Liviu Butnariu.La start se vor alinia 100 de alergători cu experiență, care au transformat maratonul într-un mod de viață, demni de menţionat fiind: Victor Ilie – cu peste 200 maratoane alergate, Liviu Bica şi Florin Simion– cu peste 100 maratoane alergate.Ideea competiției s-a născut dintr-un vis. Un grup format din 3 români, Viorica Gabrian, Daniel Lixandru şi Ilie Roşu, au alergat în 2011 câte un maraton pe fiecare din cele 6 continente locuite având intenția de a ajunge și pe cel de-al 7-lea, Antarctica. Cu gândul la Maratonul din Antarctica, maratonistul Ilie Roșu împreună cu președintele Clubului Sportiv Eco Alpin, Vasile Dogaru, au reușit să îl împlinească simbolic, organizând Maratonul Zăpezii la Râșnov. Astfel, visul a devenit realitate.Informații complete despre competiție se regăsesc pe site-ul oficial, http://www.ilierosu.ro/maratonul-zapezii-isostar-rasnov-2017/ , dar și pe pagina de Facebook a concursului.