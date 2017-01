A şasea ediţie a festivalului „Sufletul satului“ la Drăguş

Descriere foto: Festivalul „Sufletul satului“ la Drăguş; Sursa: fagarasultau.ro



A intrat în obiceiul locului, ca la Drăguș, după sărbătorile de iarnă să se organizeze Festivalul de Tradiții și Obiceiuri de Iarnă intitulat „Sufletul satului“.



Anul acesta festivalul ajunge la cea de-a VI-a ediție și va avea loc în data de 22 ianuarie 2017, de la ora 14.00, la Căminul Cultural din Drăguş.



Zeci de grupuri de copii din satele Țării Făgărașului vor prezenta pe scenă un program cu tradițiile și obiceiurile de iarnă, iar la final invitatata specială a evenimentului va fi interpreta Vlăduța Lupău, care îi va încânta pe cei prezenţi cu melodiile ei.



„Înțelege-ți prezentul şi anticipează-ți viitorul prin revenirea la obârșie”, acesta este crezul celor care organizeză an de an Festivalul local de Tradiții și Obiceiuri de Iarnă „Sufletul Satului“ la Drăguș.



Practic, festivalul va începe la ora 13.30. Locul de întâlnire va fi Muzeul Satului din Drăguș. De acolo, alaiul se va îndrepta spre Căminul Cultural unde se va desfășura evenimentul.