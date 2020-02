A patra ediţie a cupei de schi „Prof. Iordan Popica”, pe pârtia de la Valea Mare

Descriere foto: A patra ediţie a cupei de schi „Prof. Iordan Popica” a avut loc duminică, 2 februarie 2020, pe „Pârtia de ski Oprea” de la Valea Mare, judeţul Covasna; Sursa: bzb.ro



Peste 100 de copii au luat parte la un eveniment devenit tradiţie, la început de an, pe „Pârtia de ski Oprea” de la Valea Mare! S-au bucurat de zăpadă în memoria profesorului Iordan Popica.



A patra ediţie a cupei de schi „Prof. Iordan Popica” a avut loc duminică, 2 februarie 2020, pe „Pârtia de ski Oprea” de la Valea Mare, judeţul Covasna.



Evenimentul a reprezentat un succes, spun organizatorii, desi au existat emoţii din cauza capriciilor vremii.



Pe pârtie s-au aflat aproximativ 100 de copii, însoţiţi de părinţi, aceştia venind din judeţele Covasna şi Braşov, dar şi de la Buzău sau chiar Bucureşti.



„O zi frumoasă, cu oameni frumoşi, iar în numele organziatorilor ţinem să mulţumim tuturor participanţilor. Mulţumim gazdei noastre, familia Oprea, profesorilor Alexandru Renga şi Florentina Floroianu, care depun mult suflet pentru instruirea acestor copii minunaţi. Mulţumim domnului Nelu Boroş, care an de an ne face tuturor o frumoasă surpriză culinară, Direcţiei pentru Sport şi Tineret Covasna, domnului Marian Şchiopu, care ne-a fost din nou alături, presei şi tuturor celor care, direct sau indirect, ne-au sprijinit în acest demers. Ne adunăm an de an pentru copii, pentru sport, în amintirea profesorului Iordan Popica, care şi-a dedicate toată viaţa sportului”, a explicat Sorin Popica, organizator al evenimentului.



La competiţie au participat copii şi juniori, atât fete cât şi băieţi, la trei categorii de vârstă (sub 10 ani, 10-14 ani şi14-20 de ani).



Tradiţie a cupei „Prof. Iordan Popica”, organizatorii au oferit o masa tuturor celor care au luat parte la eveniment.



Născut la 29 ianuarie 1939, prof. Iordan Popica a fost unul dintre cei mai apreciaţi practicanţi ai sporturilor de iarnă din judeţul Covasna, devenind apoi un respectat antrenor de schi.



Pârtia de la Valea Mare a fost construită în 2016 şi este a doua ca lungime din judeţul Covasna, având 700 de metri. Este ideală pentru începători şi avansaţi, cu un nivel mediu de dificultate, fiind foarte accesibilă şi braşovenilor.