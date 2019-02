A început un An Nou Chinezesc!

Descriere foto: Anul 2019 aduce în astrologia chinezească Anul Porcului de Pământ sau Anul Mistrețului de Pământ



Chinezii au lăsat în urmă Anul Câinelui și au pășit astăzi într-o nouă etapă!



Anul Nou Chinezesc a început astăzi,marti, 5 februarie 2019 şi se află sub semnul Porcului de Pământ, simbol al bunăstării.



Sărbătoarea a debutat încă de ieri, din Ajun, cu o cină în familie în al cărei meniu s-au aflat în mod tradițional peştele şi găluştile.



Cu ocazia anului nou, adulţii le oferă copiilor pacheţele roşii, care conţin bani, ca sa le poarte noroc.



Ca să le meargă bine în noul an, în prima zi oamenii nu trebuie să spele rufe sau să se spele pe cap, dar şi să evite copiii care plâng.



Tobele, dansul dragonului şi mersul pe picioroange sunt nelipsite, prin tradiţie, de la târgurile de Anul Nou, organizate pe tot cuprinsul Chinei.



2019, Anul Porcului de Pământ (sau Anul Mistrețului de Pământ), este considerat de astrologii chinezi o perioadă de bun augur pentru investiţii şi îmbogăţire. De asemenea, noul an va fi unul al bucuriei, al virilităţii şi al iubirii pentru toate semnele zodiacului, pentru că porcul atrage succesul în toate aspectele vieţii.



„Porcul este un animal foarte important din șeptel. Pe lângă faptul că-l mâncăm, porcul are și o simbolistică bogată. În folclor, imaginea lui durdulie, rotunjimile lui sunt asociate cu bogația și abundența”, a explicat antropologul Yang Xiu.



De sărbatori, chinezii obișnuiesc să ofere în dar bijuterii inspirate de zodia anului care începe. Așa că în săptămâna dinaintea anului nou magazinele au înregistrat mari vânzări la bijuteriile din metale prețioase reprezentând simbolul animalului pe care noul an îl celebrează.



Faptul că porcul este în centrul atenţiei s-a răsfrânt şi asupra purceluşei Peppa, care se bucură în China de o popularitate uriaşă. Eroina desenului animat britanic fusese interzisă anul trecut în China, fiind considerată prea „răzvrătită”. După o scurtă perioadă de dizgraţie, Peppa a fost însă reabilitată”.



Anul Nou e cea mai importantă sărbătoare din calendarul chinezesc şi pune accentul pe familie.



Aşadar, ca de obicei, în ultima săptămână, oamenii au pornit spre localităţile de baştină cu trenuri, avioane ori maşini. Potrivit presei chineze, peste 410 milioane de chinezi au fost prinşi în marea migraţie de Anul Nou.



Anul Porcului de Pământ începe astăzi, pe 5 februarie 2019 și se va termina pe 24 ianuarie 2020, cand va intra în scenă zodia Șobolanului de Metal. Nici zodia Câinelui, care a dominat 2018 și nici Șobolanul nu sunt la fel de bune precum Porcul, astfel că trebuie să profitam din plin de orice ocazie ne va aduce acest an, pentru că va fi unul dintre cei mai buni pentru o perioadă lunga! Culorile norocoase ale anului vor fi galben, gri, maro și auriu. Cifrele norocoase sunt 2, 5 și 8. Atuul anului este cinstea.



Dacă este să ne luăm după tradiția chinezească, 2019 va fi un al an norocului, dar și al bucuriei. Va fi un an festiv, relaxat pentru cele mai multe dintre zodii. Este anul în care generozitatea și dragostea pătrund în inima multor zodii și le schimbă viața pentru totdeauna.



Totodată, Anul Mistrețului de Pământ vine cu sacrificii care se fac pentru cei iubiți, iar gesturile de bunăvoință vor fi la tot pasul, mai mult ca niciodată. Iertarea va fi mult mai ușor de făcut în acest an, iar unele relații se vor repara, după ce unii nu și-au vorbit ani întregi.



Pentru că va fi un an al învățăturilor, sunt încurajate cursurile suplimentare, începerea unui nou ciclu de studii sau chiar reconversia profesională în unele cazuri. Lucrurile sunt mult mai ușor de asimilat în acest an, iar mulți nativi au ocazia să dea lovitura vieții lor în ceea ce privește cariera.



Horoscopul Chinezesc spune ca Anul Porcului de Pământ este un an excelent să facem bani și să investim, să ne ocupăm de planurile noastre personale și să câștigăm mai mulți prieteni de încredere.



Intrarea în Noul An Chinezesc a fost sărbătorită ieri la Institutul Confucius din Brașov



Marți, 4 februarie 2019, Institutul Confucius din Brașov și Universitatea Transilvania au sărbătorit Noul An Chinezesc. Din nou sala de la parterul Rectoratului a devenit neîncăpătoare. A întrunit peste 100 de participanți, români și chinezi, profesori, studenți, oficialități, iubitori ai culturii și limbii chineze. Au avut loc prezentări, ateliere de creație, degustări, muzică tradițională, dansuri, momente artistice susținute de studenții și de copiii care frecventează cursurile de limba chineză în cadrul institutului.



2019 marchează 70 de ani de la înființarea Republicii Populare Chineze. Mai mult, 2019 marchează 7 ani de când Institutul Confucius funcționează în Brașov și pregătește studenți români. Institutul Confucius din Brașov este unul dintre cele patru existente în România.