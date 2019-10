A început „Târgul de toamnă” în pieţele din Braşov

Descriere foto: „Târgul de Toamnă”, care se desfăşoară în perioada 1 octombrie – 6 octombrie 2019, reunește în piețele din Brașov câteva sute de producători; Sursa: bzb.ro



Primăria Braşov a anunţat că, în cursul acestei săptămâni, braşovenii îşi vor putea cumpăra, la preţuri mai mici, legumele pentru conservele de toamnă. Aprovizionarea se va putea face la „Târgul de Toamnă”, care se va desfăşura în perioada 1 octombrie – 6 octombrie 2019, la care, vor participa câteva sute de producători.



Mai ales în pieţele Astra şi Dacia, dar şi în Tractorul, Piaţa Star sau Bartolomeu vor fi prezenţi producători pe care Direcţia Administrare Pieţe i-a contactat din timp, pentru a-i invita la târg şi pentru a se asigura că vor avea un stoc suficient de marfă.



„Vor veni producători cu struguri din Vrancea, Buzău şi Valea Călugărească, cei din Stupini, cu rădăcinoase şi verdeţuri, cei din Târgovişte cu gogoşari, ardei, roşii, conopidă, gogonele etc.



Pentru producătorii mai importanţi, mai ales cei din asociaţiile din Târgovişte şi Stupini, cu care avem protocol de colaborare de mai mult timp, am pus la dispoziţie în mod gratuit locuri în pieţele Astra şi Dacia, pentru expoziţii cu vânzare. Am dorit să existe multă marfă, pentru că o cantitate mare de marfă se reflectă într-un preţ mai scăzut, iar expozanţii şi producătorii cu potenţial au interesul să îşi vândă marfa, nu să ţină preţuri mari”, a explicat Cristian Vasile, directorul Direcţiei de Administrare Pieţe Braşov.



Gradul de ocupare al pieţelor este estimat la 99% - 100% în Astra şi Dacia, între 75 şi 85% în Tractorul şi în jur de 60% la Star şi în Bartolomeu.