A început „Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor” („Octava de Rugăciune 2019”)

Banii colectaţi la „Octava de rugăciune 2019” vor fi donaţi Spitalului de Copii



Reprezentanţii a şase culte creştine istorice din Braşov, respectiv Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Unitariană, Biserica Evanghelică Germană, Biserica Evanghelică Maghiară, îi aşteaptă pe enoriaşi, în perioada 18–25 ianuarie 2019, la o nouă ediţie a „Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”.



Ca în fiecare an, organizatorii manifestării, care se desfăşoară în comunităţi creştine istorice din toată lumea, au stabilit şi o temă, în 2019 aceasta fiind „Dreptatea, numai dreptatea să o cauţi”, un îndemn care se regăseşte în Vechiul Testament (Cartea Deuteronomul, cap. 16, versetul 20).



„Tema a fost aleasă de comunitatea creştină din Indonezia, care nu se bucură de aceeaşi libertate pe care o avem noi. Sunt peste 200 de milioane de oameni în Indonezia și doar 10% sunt creștini. Sunt diferite grupuri care instigă la acţiuni violente şi există acţiuni violente împotriva creştinilor de acolo. Tema din acest an se potriveşte tuturor. Toţi căutăm dreptatea şi suntem supăraţi când se întâmplă o nedrepate, dar trebuie să conştientizăm că dreptatea ţine şi de o mică parte din noi”, a subliniat preotul Emil Moldoveanu.



La rândul său, Christian Plajer, prim-preotul Bisericii Negre (Parohia Evanghelică CA), a subliniat că tema se leagă de lupta împotriva corupţiei şi a lăcomiei, identificate de creştini ca relele fundamentale care duc la sărăcie şi la nedreptate pentru oamenii de rând. „Creştinii din diferitele confesiuni au înţeles că unitatea este esenţială şi militează pentru dreptate socială şi dreptate în justiţie, împotriva corupţiei, care creează probleme între săraci şi bogaţi. De aceea au ales această temă care este formulată ca un imperativ, «Dreptatea, doar dreptatea, pe ea să o cauţi”, fiindcă ne îndeamnă să ne implicăm personal nu doar în propria viaţă, ci ca să ne asigurăm că se face dreptate. Din acest punct de vedere tema din 2019 este actuală şi pentru România. Orice comunitate, orice ţară care se îndepărtează de valorile credinţei, de valorile spirituale, ajunge în derivă”, a afirmat preotul Christian Plajer.



Conform tradiţiei, rugăciunile vor avea loc în fiecare dintre cele opt zile la câte un lăcaş de cult din Braşov, începând cu ora 18.00, fiind urmate de o predică a unui preot de altă confesiune decât a comunităţii din biserica-gazdă. În fiecare seară se vor ruga împreună preoţi şi credincioşi din partea tuturor cultelor participante la octavă. Rugăciunile încep în fiecare seară de la ora 18.00, iar în cea de-a opta seară este programată rugăciunea credincioşilor şi nu va mai fi o predică.



Nici în 2019, pentru al treilea an consecutiv, Biserica Ortodoxă Română nu se regăseşte, la Braşov, pe lista bisericilor participante la eveniment, însă preoţii celorlalte culte sunt convinşi că și credincioşii ortodocşi se vor alătura în rugăciunea comună, aşa cum au fost timp de 10 ani (2007-2016).



Şi în acest an, se va face o colectă caritabilă, banii urmând a fi donaţi Spitalului Clinic de Copii Braşov. Anul trecut, pentru acțiunile de caritate ale Asociaţiei Diakonia a Bisericii Reformate au fost donaţi circa 6.500 de lei.





Programul rugăciunilor:



Vineri, 18 ianuarie 2019, ora 18.00: Biserica Romano - Catolică Blumăna (str. Zizinului nr. 7)



Sâmbătă, 19 ianuarie 2019, ora 18.00: Biserica Greco - Catolică „Sf. Petru” (str. Zizinului nr. 24/A)



Duminică, 20 ianuarie 2019, ora 18.00: Biserica Reformată



Luni, 21 ianuarie 2019, ora 18.00: Biserica Unitariană (str. Victor Babeş nr. 1)



Marți, 22 ianuarie 2019, ora 18.00: Biserica Evanghelică CA Blumăna (str. Dr. Ion Cantacuzino nr. 2)



Miercuri, 23 ianuarie 2019, ora 18.00: Biserica Reformată „Casa Speranţei” (str. Moldovei nr. 2.)



Joi, 24 ianuarie 2019, ora 18.00: Biserica Evanghelică - Maghiară (str. Iuliu Maniu 2.)



Vineri, 25 ianuarie 2019, ora 18.00: Biserica Romano - Catolică Astra (str. Ştefan cel Mare nr. 2A.)