A început „Săptămâna Comediei”, a VII-a ediție

Festivalul, ajuns la cea de-a VII-a ediție, își propune să aducă în fiecare an la Brașov cele mai iubite comedii de către publicul din întreaga țară.Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Fanzin.Don Juan e un personaj care reuşeşte să îşi păstreze misterul şi atractivitatea până azi. Un spectacol prin care marele seducător din Sevilla, DON JUAN, revine pe scena Teatrului de Comedie după aproape 40 de ani de la montarea lui Valeriu Moisescu, de data aceasta într-un strai nou croit pe măsura vremurilor noastre de regizorii Andrei și Andreea Grosu, revizuindu-și tehnicile de cucerire și făcând noi victime în rândul spectatoarelor…Dan Rădulescu, Liviu Pintileasa, Dragoș HulubaRegia: Andrei și Andreea GrosuScenografia: Vladimir TurturicaFoto: Adi BulboacăDurata: 1h 20min (fără pauză)Preț bilet: 75 leiPremii și nominalizări:-Festivalul Național de Comedie de la Galați, ediția a XXIX–a:-Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui rol principal masculin: de Liviu Pintileasa, pentru rolul “Sganarel”, din spectacolul “Don Juan”-Premiul Special pentru originalitatea adaptării şi a conceptului regizoral lui Andrei şi Andreei Grosu-Premiile UNITER 2018: Liviu Pintileasa a fost nomilizat la Cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul Sganarel din spectacolul Don JuanSpectatorii vor putea urmări un spectacol despre întâlnirea dintre două generații și confruntarea între două feluri de a vedea...Pe lângă umor și surprinzătoarea filosofie, opera lui Creangă are și o puternică dimensiune erotică. Oralitatea lui provocatoare a trecut în proză distilându-se într-o dramaturgie aluzivă, insinuantă și plină de umor. Moș Nichifor este un spectacol despre întâlnirea dintre două generații și confruntarea între două feluri de a vedea lumea: una conservatoare, ironic-tradiționalistă și una modernă, agresivă în fragilitatea ei.O producție Teatrul ACT sprijinită de Raiffeisen Bank.( În acest spectacol se fumează pipă).Marcel Iureș și Ruxandra ManiuRegizor: Alexandru DabijaCostume: Manuela PunganFotografii: Alex IureșDurata: 1h 10min (fără pauză)Restricție vârstă: Spectacol nerecomandat persoanelor sub 12 ani.Preț bilet: 85 leiE un concert care pare mai mult muzică decât teatru, deși e mai mult teatru decât muzică.Cu un umor aparte și greu de egalat, Ada Milea revine la Brașov, alături de Bobo Burlăcianu și Anca Hanu pentru o seară muzicală revigorantă, cu rime, ritmuri, versuri vesele, versuri ironice, versuri ofuri, versuri vii și versuri verzi, care îți rămân în cap și în vârful degetelor de la picioare.Durata: 1h 30min (fără pauză)Preț bilet: 35 lei, o comedie despre familii tradiționale, despre preconcepții, dar mai ales despre dragoste...în toate formele și culorile.Capodopera comică a lui Jean Poiret continuă în secolul XX tradiția franceză a acelor „pièces bien faites” (piese bine făcute), adică piese de teatru cu excelent echilibru al structurii dramatice, care prin măiestria alcătuirii dau o consistență artistică uimitoare sub pretextul unui gen lejer. În montarea de la Teatrul Metropolis, scriiturii impecabile i se adaugă o excepțională interpretare. Dincolo de obișnuitul standard de calitate al trupei lui Victor Ioan Frunză, cerințele speciale ale versiunii scenice (actorii joacă, dansează și cântă live, acompaniați de orchestră) fac ca acest demers teatral să fie unul total și o experiență de neuitat.Sorin Miron, George Costin, Codrin Boldea, Andrei Redinciuc, Voicu Aaniței, Andrei Huțuleac, Alexandru Pavel, Carol Ionescu, Tudor Cucu Dumitrescu, Adrian Nicolae, Alin Florea, Corina Moise, Alexandra Colci / Ana Crețu, Nicoleta Hâncu, Sorin Flutur, Petronela PurimaDramaturg: Adrian NicolaeTraducerea: Adrian SolomonVersiune scenică: Victor Ioan FrunzăCoregrafia: Krista SanduDirecția muzicală: Csibi AndreeaDecorul și costumele: Adriana GrandDirecția de scenă: Victor Ioan FrunzăFoto: Adriana GrandDurata: 2h 45min (cu o pauză)Preț bilet: 75 leiRestricție vârstă: Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani!. „Manii, fobii și… o sedință de psihoterapie în grup.Te-ai săturat de poantele obișnuite din comediile atât de previzibile cu amanți și amante? Hai și tu la geniala comedie TOC TOC și vei râde cu lacrimi în mod compulsiv de maniile tale și ale prietenilor tăi”.Andrei Duban, Anca Țurcașiu, Andreea Samson, Andrei Mateiu, Ioana Barbu, Victor Bucur și Daniel BurceaRegia: Ricard ReguantDurata: 1h 40min (fără pauză)Preț bilet: 75 lei (BILETE EPUIZATE!), după Teodor MAZILU. O neașteptată poveste de dragoste se dezvăluie acolo unde suntem prea obișnuiți să vedem doar neajunsurile, într-o realitate pe care doar visul pare că o mai face suportabilă. Dar el nu poate și nu trebuie să o substituie, ci doar să-i aducă la lumină profunzimea, sensul și frumusețea.Cu: Oana PELLEA și Mircea RUSUScenografia: Vladimir TURTURICALight design: Ștefan VASILESCURegia și adaptarea: Mariana CĂMĂRĂȘANProducător: ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și Asociația GOONG București. Proiect susținut de Raiffeisen Bank.Durata: 1h 15min, fără pauzăPreț bilet: 75 leiCe se întâmplă când un regizor extrem de talentat se întâlneşte cu cinci actori pur-sânge, o scenografă inventivă şi un autor care observă fiecare detaliu al condiţiei umane? Se naşte un spectacol remarcabil: Vestul singuratic.Coleman şi Valene dau impresia că stau pe nişte butoaie de pulbere, sunt gata să explodeze în orice moment. Relaţia dintre cei doi fraţi, care şi-au pierdut tatăl în urma unui „accident” cu o armă de foc este una stranie, construită din conflicte şi certuri permanente. Schimburile de replici sunt sclipitoare, iar personajele par să calce apăsat şi zgomotos pe o coardă deja mult prea întinsă.Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana CalotăTraducător: Bogdan BudeșRegia: Cristi JuncuScenografia: Carmencita BrojboiuDurata: 3 ore (cu pauză)Restricție vârstă: Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani.Preț bilet: 85 leiMai multe detalii puteți găsi pe https://www.facebook.com/saptamanacomediei/