A început să fie încasată la Brașov „taxa pentru reţelişti”

Descriere foto: Vlad Ţepeş, este prima stradă pentru care a fost plătită în avans taxa de refacere a asfaltului după lucrări; Sursa: bzb.ro



Primăria Braşov a început să încaseze „taxa pentru reţelişti”. Refacerea drumurilor va fi făcută de firmele care se ocupă de repararea şi întreţinerea infrastructurii rutiere. Vlad Ţepeş, este prima stradă pentru care a fost plătită în avans această taxă de refacere a asfaltului după lucrări!



Aprobată de Consiliul Local Braşov în luna martie a acestui an, „taxa pentru reţelişti” a fost plătită de distribuitorul de electricitate, care a început luni lucrările pe strada Vlad Ţepeş. Mai exact, înainte de a obţine autorizaţia de săpătură, reţelistul a plătit contravaloarea lucrărilor de refacere a terenului, intervenţii care vor fi executate de firmele cu care Primăria Braşov are încheiate contracte pentru repararea şi întreţinerea străzilor.



De altfel, potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, primarul George Scripcaru s-a întâlnit marţi cu cele trei firme care se ocupă de întreţinerea şi repararea străzilor din oraş, respectiv RS Activ, Eurostrada şi Recon, pentru a pune la punct toate detaliile legate de modul în care se va aplica hotărârea de Consiliu Local privind refacerea străzilor şi trotuarelor pe care au fost executate lucrări de către reţelişti.



„Pentru proiectele începute mai demult, reţeliştii sunt cei care se ocupă de refacerea terenului. Pentru proiectele noi, cum este cazul celor de refacere a reţelelor electrice de pe străzile Vlad Ţepeş sau Panselelor, deţinătorul reţelelor a plătit în avans suma necesară refacerii suprafeţelor carosabilului. După ce vor termina ei intervenţiile, firmele care au contracte cu municipalitatea pentru repararea şi întreţinerea străzilor vor reface arterele, turnând inclusiv stratul asfaltic. În acest mod, ne asigurăm că lucrările sunt de calitate, dar şi că sunt efectuate într-un timp scurt”, a explicat Sorin Toarcea.



Potrivit actului normativ aprobat în această primăvară, „taxa specială privind metodologia de refacere a infrastructurii rutiere, pietonale, a zonelor verzi, zonelor de agrement şi mobilier urban, afectate de instalarea reţelelor edilitare şi a branşamentelor pe domeniul public al municipiului Braşov” trebuie achitată de reţelişti înainte de a le fi eliberată autorizaţia de săpătură. Cu aceşti bani, în funcţie de fiecare caz în parte, se aştern straturile de balast, piatră spartă, mixturi asfaltice beton, pavele, dar se refac şi spaţiile verzi.



De asemenea, firmele constructoare care execută lucrările de săpătură pentru instalarea reţelelor edilitare, refac infrastructura sistemului rutier până la nivelul stratului de protecţie al reţelei, vor monta banda avertizoare pe traseul reţelei instalate, evacuând în totalitate materialul rezultat din săpătură. Ulterior, ele predau frontul de lucru în vederea refacerii straturilor de infrastructură pietonală sau rutieră afectate de lucrările respective, pe bază de proces-verbal cu constructorul de specialitate care are contracte de reparaţii şi întreţinere străzi cu Primăria Braşov.