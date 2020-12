A început minivacanța de 1 Decembrie!

În ciuda restricțiilor impuse în mai multe zone din țară, în stațiunile montate toate pensiunile sunt ocupate în aceste zile. Astăzi începe minivacanța de 1 Decembrie, iar românii au ales muntele pentru a petrece. De altfel, și pârtiile de schi se deschid de astăzi. Schiorii trebuie să poarte masca de protecție și să respecte distanța fizică, relatează Realitatea PLUS.





În ciuda pandemiei, românii au luat cu asalt stațiunile de pe Valea Prahovei în minivacanța de 1 decembrie. Până să ajungă la munte, turiștii au dat piept cu traficul de pe DN1. Șoferii au stat bară la bară din cauza unor lucrări care au loc în zona Posada. Hotelierii spun că încă mai au locuri.





"Nu va fi plin sezonul..nici nu putem vorbi de cifrele pe care le-am inregistrat in ani anteriori, insa va exista putina efervescenta in 1-2 decembrie pentru ca lumea are nevoie sa mearga in vacanta", a afirmat Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România.





Unii însă au preferat să rămână acasă de frica infectării.





"Noi mergem pe o variant de grupuri mici, famili pe care le punem separat. Nu se intalnesc cu alte grupuri si cu alte familii, dezinfectant, masti, sunt inregistrati cu declaratie pe propia raspundere - exact cum se impune in lege Avem regulile care ni s-au transmis de la DSP le respectam, oamenii trebuie sa fie in siguranta si trebuie sa stie ca sunt in sigurnata ca sa mai vina si in urmatori ani", a spus un proprietar de pensiune.

Românii au patru zile libere în minivacanța de Ziua Națională, sâmbătă, duminică, luni și marți.