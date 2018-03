A început Festivalul „Gloria Domini”

Descriere foto: În perioada 11 - 25 martie 2018 are loc cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional „Gloria Domini - Braşovul Pascal”; bzb.ro; Foto: Andrei PAUL



Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă (AMB) Braşov, sub patronajul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, organizează cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional „Gloria Domini - Braşovul Pascal”, unicul eveniment de acest gen din România şi din Regiunea de Sud - Est a Europei.



„Gloria Domini - Braşovul Pascal” (care a început pe 11 martie 2018 și se va derula până pe 25 martie 2018) cuprinde elementele specifice tuturor domeniilor culturale, respectiv teatru, concerte simfonice, concerte corale, activităţi culturale, activităţi tradiţionale specifice Junilor Braşoveni, ateliere artistice, toate fiind menite să valorifice importanţa culturală a sărbătorilor Pascale şi promovarea elementelor de specificitate ale fiecărei comunităţi în parte.



Agenda festivalului reunește peste 50 de evenimente.



Evenimentul de deschidere a festivalului a constat în conferinţa părintelui Constantin Necula, desfăşurată la Sala Sporturilor, duminică, 11 martie, începând cu ora 18.00. Pentru părintele Necula, «acasă» înseamnă Braşov”.



Urmează o multitudine de evenimente culturale, spirituale, religioase.



În 18 martie 2018 la Braşov va veni ÎPS Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, care, la Catedrala din Piaţa Sfatului va susţine o conferinţă şi îşi va lansa o carte.



Un alt moment important al festivalului este punerea în scenă a operetei «Crai nou» a lui Ciprian Porumbescu, spectacol ce se va desfăşura în 20 martie 2018, de la ora 19.00, la Teatrul Sică Alexandrescu. „Iniţial, spectacolul ar fi trebuit să se desfăşoare la Centrul Cultural Reduta, aşa şi-a dorit Ciprian Porumbescu. Din păcate, scena de la «Reduta» era mult prea mică, motiv pentru care a fost aleasă Sala Mare de la Teatrul Sică Alexandrescu”, a explicat directorul AMB Braşov, Dragoş David.



Corul Madrigal, se află la a doua prezenţă la „Gloria Domini”. Celebrul și îndrăgitul cor va susține concerte la Casa Armatei, la Catedrala de pe Mureşenilor şi în Piaţa Sfatului. La această ediţie Corul Madrigal, va susţine un master class cu 9 coruri din judeţul Braşov.



„În 23 martie 2018, de la ora 17.00, la Casa Armatei va fi un eveniment de gală la care vor participa cele 9 coruri. De asemenea, Corul Madrigal va susţine un concert, în data de 24 martie 2018, de la ora 19.30, la Catedrala Sfinţii Petru şi Paul. În aceeaşi zi, de la ora 20.30, Corul Madrigal va avea şi un scurt recital în Piaţa Sfatului, în cadrul evenimentului «Ora Pământului»”, a explicat Dragoş Danu.



La Festival va participa şi Corul Academic Radio, care va susţine un recital la Sala Patria, în 18 martie, începând cu ora 18.00.



Ediţia din acest an a Festivaului „Gloria Domini” va avea o dublă semnificaţie: „Pe lângă faptul că este un eveniment cu o încărcătură ecumenică, festivalul va marca şi Centenarul Marii Uniri. O temă din acest an este rolul Bisericii în înfăptuirea României Mari.



În acest sens, în data de 25 martie, la Teatrul Sică Alexandrescu, de la ora 18.00 va avea loc un concert extraordinar de muzică populară , «Împreună de Unire», al Orchestrei de Muzică Populară «Folclor» din Chişinău”.



Evenimente sunt programate şi în alte localităţi din Zona Metropolitană, respectiv Zărneşti, Râşnov, Prejmer, Feldioara, Ghimbav, Săcele, Tărlungeni şi Budila.



Festivalul se va încheia, în 25 martie 201, cu un concert al Cvintetului Vocal Anatoly din Braşov, spectacolul fiind programat la ora 19.00, la Sala Patria.



Chiar dacă este abia la a II-a ediţie, Festivalul Internaţional „Gloria Domini – Braşovul Pascal” a devenit un reper important al vieţii culturale a Braşovului. „Sper ca acest festival să devină o tradiţie pentru Braşov. «Gloria Domini» promovează valorile culturale şi de patrimoniu ale Braşovului, precum şi monumentele şi obiectivele culturale specifice Ţării Bârsei, într-o manieră activă, acest festival fiind un extraordinar prilej de promovare a tradiţiilor specifice fiecărei comunităţi confesionale sau etnice. Fie că vorbim de populaţia ortodoxă, catolică, romano-catolică, reformată sau luterană, de comunitatea de evrei sau de comunitatea grecească, acestea demonstrează, prin păstrarea şi promovarea tradiţiilor specifice, faptul că românii, maghiarii, saşii, grecii sau alte comunităţi conlocuitoare sunt un exemplu viu de solidaritate, toleranţă şi bună comuniune”, a afirmat directorul AMB Dragoş David.